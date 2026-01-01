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Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения

Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения

Fotokvant
Артикул: DAN-3899

Комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения Fotokvant GEL-02 KIT with bag.

Комплект из двадцати гелевых фильтров Fotokvant GEL-02 для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin. Используется для получения различных световых эффектов. для удобства перевозки и хранения фильтры поставляются в тканевом чехле Fotokvant BF-02.

Описание

Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения

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