Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения

Godox V-11T – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения Fotokvant GEL-02 KIT with bag.
Комплект из двадцати гелевых фильтров Fotokvant GEL-02 для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin. Используется для получения различных световых эффектов. для удобства перевозки и хранения фильтры поставляются в тканевом чехле Fotokvant BF-02.
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Godox V-11T – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов.
Godox E250 вспышка студийная, мощность 250 Дж, пилотный свет 150 Вт.
Легкая, компактная и надежная вспышка не занимает много места, идеально подходит для небольших студий, где необходимо экономить пространство. Применяется для съемки портретов, поясных портретов, фото на документы, предметной съемки и т.п. Godox E250 часто используют и в больших студиях для фонового и контрового света, а также для создания различных свето-теневых рисунков. Вес - 1,2 кг.
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.
YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.
Студийный тейп Fotokvant GP-5027 White gaffer tape белый.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - белый.