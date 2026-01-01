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-25 %
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком
Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком

Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком

Phottix
Артикул: NVF-5575

Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.

Вес - 0,15 кг.

Описание

Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком

Комплектация

  • Ремешок.
  • H-образная планка.
  • Наконечник с резьбой 3/8" и 1/4.

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