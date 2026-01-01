Phottix 87224 Varos H держатель с плоским основанием и ремешком

Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.
Вес - 0,15 кг.
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Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.
Grifon US-84 R – зонт-софтбокс с куполом на просвет. Внутренняя сторона зонта имеет отражающую белую поверхность со специальным отверстием посредине для установки внутрь импульсного осветителя. Диаметр по куполу зонта – 84 см.
Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.
Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.
Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.
Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.
Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
Fotokvant RFLH-33 - мощный металлический держатель-зажим для крепления вспышки и зонта на стойку или штатив.