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Fotokvant LVSHI держатель вспышки

Fotokvant LVSHI держатель вспышки

Fotokvant
Артикул: NVF-7415

Fotokvant LVSHI – поворотный держатель для вспышки. Дает возможность развернуть вспышку на 90 градусов. Размер, см – 10x15x11. Вес, г – 234.

Описание

Fotokvant LVSHI держатель вспышки

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