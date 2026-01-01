Fotokvant LVSHI держатель вспышки

GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LVSHI – поворотный держатель для вспышки. Дает возможность развернуть вспышку на 90 градусов. Размер, см – 10x15x11. Вес, г – 234.
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GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Canon.
Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.
Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.
Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 20х30 см.
YongNuo LS-02/C1 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора.
Совместим с Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D.
YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon. Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.