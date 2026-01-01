images
images
images
YongNuo LS-021/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D
YongNuo LS-021/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D
YongNuo LS-021/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D

YongNuo LS-021/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D

Yongnuo
Артикул: NVF-7345

YongNuo LS-02/C1 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D.

Описание

YongNuo LS-021/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon 2B1530-02/13 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Арт. NVF-1122
Grifon 2B1530-02/13 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.

 

2 670 ₽
В корзину
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
Подарок
при заказе
Арт. NVF-9873
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon. Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.

15 900 ₽
В корзину

Видео

Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.