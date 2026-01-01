YongNuo LS-021/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D

Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Москва
Малая Семеновская 3с6
YongNuo LS-02/C1 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора.
Совместим с Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D.
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Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon. Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.