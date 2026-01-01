Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки

Накамерную вспышку необходимо разместить в специальное окно, которое расположено сверху. Объектив камеры фиксируется в центре кольца. Внутренняя отражающая серебристая ткань дает равномерную засветку рассеивателя, а для дополнительного распределения света в конструкции используется серебристый дефлектор.
Софтбокс крепится к вспышке ремнем с липучкой.
Кольцевая форма софтбокса позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта.
Характеристики:
- для объективов диаметром, см – до 10
- внешний диаметр, см – 45
- внутренний диаметр, см – 18
- глубина, см – 15
- размер окна для вспышки, см – 7,5х7,5
- вес, кг – 0,25
- вес (с чехлом), кг – 0,27