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Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки

Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки

Fotokvant
Артикул: NVF-9125

Fotokvant SBK-45 – софтбокс кольцевой для накамерной вспышки. Подходит для большинства комбинаций камер DSLR и накамерных вспышек (для объективов до 10 см в диаметре). Широко используется в предметной и макросъемке, а также в портретной съемке для получения эффектных бликов в глазах модели.

Описание

Накамерную вспышку необходимо разместить в специальное окно, которое расположено сверху. Объектив камеры фиксируется в центре кольца. Внутренняя отражающая серебристая ткань дает равномерную засветку рассеивателя, а для дополнительного распределения света в конструкции используется серебристый дефлектор.

Софтбокс крепится к вспышке ремнем с липучкой.

Кольцевая форма софтбокса позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта.

Характеристики:

  • для объективов диаметром, см – до 10
  • внешний диаметр, см – 45
  • внутренний диаметр, см – 18
  • глубина, см – 15
  • размер окна для вспышки, см – 7,5х7,5
  • вес, кг – 0,25
  • вес (с чехлом), кг – 0,27

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