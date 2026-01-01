Fotokvant SBK-45 софтбокс кольцевой 45 см для накамерной вспышки

Артикул: NVF-9125

Fotokvant SBK-45 – софтбокс кольцевой для накамерной вспышки. Подходит для большинства комбинаций камер DSLR и накамерных вспышек (для объективов до 10 см в диаметре). Широко используется в предметной и макросъемке, а также в портретной съемке для получения эффектных бликов в глазах модели.