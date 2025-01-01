images
images
images
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки

Grifon SLB-S крепление для вспышки

Grifon
Артикул: NVF-2361

Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.

С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.

Описание

Grifon SLB-S крепление для вспышки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования
Арт. NVF-6402
Grifon CB08-03 сумка 25х35х85 см для студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек для студийного освещения и фотозонтов.

Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.

1 730 ₽
В корзину
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Арт. NVF-6388
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

1 550 ₽
В корзину
Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см
Арт. NVF-2378
Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.

6 100 ₽
В корзину
Grifon R-80 GS светоотражатель серебряный/золотой 80 см
Арт. FTR-950
Grifon R-80 GS светоотражатель серебряный/золотой 80 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R-80 GS – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 80 см.

920 ₽
В корзину
Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Арт. NVF-2295
Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.

Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.

4 370 ₽
В корзину
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

2 300 ₽
В корзину
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Арт. OLE-1000
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

9 200 ₽
В корзину

Видео

Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Родни Смит
Родни Смит
10 советов как фотографировать пейзаж
10 советов как фотографировать пейзаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера