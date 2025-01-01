Grifon SLB-S крепление для вспышки

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.
С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.
Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного
Модификатор обеспечивает мягкий свет
Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.
Grifon R-80 GS – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.
Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 80 см.
Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.
Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).
