Godox VC18 зарядное устройство для аккумуляторов VB18

Благодаря компактной конструкции и легкому весу зарядное устройство занимает мало места в ваших вещах. Зарядка удобна в транспортировке, идеальна для путешествий и дальних поездок.По световому индикатору состояния зарядки можно контролировать статус заряда аккумулятора. Он предупредит пользователя об окончании процесса подзарядки.
Ударопрочный кейс Peli 1040 желтый.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 165×98×44 мм. Вес - 0,3 кг.