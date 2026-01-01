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Godox VC18 зарядное устройство для аккумуляторов VB18

Godox VC18 зарядное устройство для аккумуляторов VB18

Godox
Артикул: MTG-0045

Зарядное устройство Godox VC18 для аккумуляторов VB18 используется для питания и зарядки аккумуляторной батареи внешних камер серии Godox Ving от сети переменного тока 240V или автомобильного прикуривателя. Оно просто и понятно в использовании.

Описание

Благодаря компактной конструкции и легкому весу зарядное устройство занимает мало места в ваших вещах. Зарядка удобна в транспортировке, идеальна для путешествий и дальних поездок.По световому индикатору состояния зарядки можно контролировать статус заряда аккумулятора. Он предупредит пользователя об окончании процесса подзарядки.

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