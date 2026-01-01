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Kenko

Kenko

Kenko (Кенко)

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-5 %
Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Арт. DAN-6752
Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 17 ч

Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.

Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.

-5.08 %6 690 ₽
6 350 ₽
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Kenko адаптер объектива M42 для камеры Canon EF-M
Kenko адаптер объектива M42 для камеры Canon EF-M
Арт. MTG-0271
Kenko адаптер объектива M42 для камеры Canon EF-M
Наличие
в наличии 1-3 шт

Адаптер Kenko объектива M42 для камеры Canon EF-M позволяет использовать объективы с креплением M42 с камерой Canon EF-M. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством адаптера является его легкость, прочность крепления, совместимость со всеми моделями Canon EOS M.

9 690 ₽
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Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Арт. MTG-0278
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.

25 190 ₽
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Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3
Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3
Арт. MTG-0272
Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3
Наличие
в наличии 1-3 шт

Адаптер Kenko объектива M42 для камеры micro 4/3 предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотокамеры системы Micro 4/3. Поддерживается фокусировка на бесконечность. Управление диафрагмой и фокусировка производятся в ручном режиме.

9 690 ₽
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Kenko DG EXTENSION TUBE макрокольца для SONY E
Арт. MTG-0276
Kenko DG EXTENSION TUBE макрокольца для SONY E
Наличие
в наличии 1-3 шт

Удлинительные макрокольца Kenko Extension Tube DG для зеркальных камер с креплением SONY E, которые сокращают минимальное расстояние фокусировки до объекта съёмки.

21 090 ₽
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Kenko адаптер объектива M42 для камеры Sony A
Kenko адаптер объектива M42 для камеры Sony A
Арт. MTG-0273
Kenko адаптер объектива M42 для камеры Sony A
Наличие
в наличии 1-3 шт

Адаптер объектива M42 для камеры Sony A предназначен для установки объективов с резьбовым креплением M42 на цифровые зеркальные фотоаппараты Sony Alpha. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством данного адаптера является его легкость и прочность крепления. Матовая внешняя поверхность с круговыми бороздами исключает внутренние отражения и потерю света.

9 690 ₽
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Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Арт. DAN-6751
Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.

Конверсионный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с двухкратным телеувеличением.


6 690 ₽
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Kenko 37S AIR MC-UV FILTER (PH) светофильтр
Kenko 37S AIR MC-UV FILTER (PH) светофильтр
Арт. MTG-3358
Kenko 37S AIR MC-UV FILTER (PH) светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kenko 37S AIR MC-UV FILTER (PH) светофильтр. Может использоваться как защитный, и как поглощающий ультрафиолетовое излучение, особенно на высоте или в далеких пейзажах. 

990 ₽
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Флаги для предметной съемки

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