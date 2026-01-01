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Москва
Малая Семеновская 3с6
Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.
Адаптер Kenko объектива M42 для камеры Canon EF-M позволяет использовать объективы с креплением M42 с камерой Canon EF-M. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством адаптера является его легкость, прочность крепления, совместимость со всеми моделями Canon EOS M.
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.
Адаптер Kenko объектива M42 для камеры micro 4/3 предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотокамеры системы Micro 4/3. Поддерживается фокусировка на бесконечность. Управление диафрагмой и фокусировка производятся в ручном режиме.
Удлинительные макрокольца Kenko Extension Tube DG для зеркальных камер с креплением SONY E, которые сокращают минимальное расстояние фокусировки до объекта съёмки.
Адаптер объектива M42 для камеры Sony A предназначен для установки объективов с резьбовым креплением M42 на цифровые зеркальные фотоаппараты Sony Alpha. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством данного адаптера является его легкость и прочность крепления. Матовая внешняя поверхность с круговыми бороздами исключает внутренние отражения и потерю света.
Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Конверсионный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с двухкратным телеувеличением.
Kenko 37S AIR MC-UV FILTER (PH) светофильтр. Может использоваться как защитный, и как поглощающий ультрафиолетовое излучение, особенно на высоте или в далеких пейзажах.