Арт. MTG-0273

Адаптер объектива M42 для камеры Sony A предназначен для установки объективов с резьбовым креплением M42 на цифровые зеркальные фотоаппараты Sony Alpha. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством данного адаптера является его легкость и прочность крепления. Матовая внешняя поверхность с круговыми бороздами исключает внутренние отражения и потерю света.