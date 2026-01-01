images
Kenko DG EXTENSION TUBE макрокольца для SONY E

Kenko DG EXTENSION TUBE макрокольца для SONY E

Kenko
Артикул: MTG-0276

Удлинительные макрокольца Kenko Extension Tube DG для зеркальных камер с креплением SONY E, которые сокращают минимальное расстояние фокусировки до объекта съёмки.

Описание

Удлинительные кольца Kenko DG Extension Tube устанавливаются между камерой и объективом, сокращая минимальное расстояние фокусировки объектива. Это дает возможность получить изображение большего масштаба. Поэтому наиболее часто такие кольца используются в макросъёмке, позволяя получить изображения высокого качества.

Благодаря контактной группе есть поддержка автофокуса. Однако из-за небольшой глубины резкости в некоторых случаях при макросъёмке может потребоваться ручная фокусировка.

Кольца поставляются в наборе 10 мм и 16 мм. Фотограф может использовать их как вместе, так и по отдельности.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки
Арт. NVF-8981
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 19 ч

Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.

В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.

-10 %7 540 ₽
6 780 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Арт. DAN-4823
Falcon Eyes BloggerKit 40 светодиодный осветитель
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 19 ч

Светодиодный осветитель Falcon Eyes BloggerKit.

Осветитель состоящий из двух LED-панелей (bi-color), мощностью 50 Вт. Конструктивно предусмотрена плавная регулировка цветовой температуры 3000-6500 К и мощности от 0 до 100%. Устанавливается на шпигот 5/8", имеет держатель для смартфона шириной до 86 мм и USB-порт.

-10 %9 790 ₽
8 810 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-0610-93 Arctic White фон бумажный 0.6х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-0610-93 Arctic White фон бумажный 0.6х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-0610-93 Arctic White фон бумажный 0.6х10 м супер-белый
Арт. MTG-2348
Fotokvant BGP-0610-93 Arctic White фон бумажный 0.6х10 м супер-белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-0610-93 Arctic White фон бумажный 0.6х10 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см. 

1 030 ₽
В корзину

Видео

Иван Шагин – легендарный летописец войны
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Семинар по студийной фото- и видеосъемке на фестивале &quot;Два крыла&quot;
Семинар по студийной фото- и видеосъемке на фестивале "Два крыла"
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.