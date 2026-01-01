Kenko адаптер объектива M42 для камеры Sony A

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер объектива M42 для камеры Sony A предназначен для установки объективов с резьбовым креплением M42 на цифровые зеркальные фотоаппараты Sony Alpha. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством данного адаптера является его легкость и прочность крепления. Матовая внешняя поверхность с круговыми бороздами исключает внутренние отражения и потерю света.
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