Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko
Артикул: DAN-6751

Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.

Конверсионный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с двухкратным телеувеличением.


Описание

Корпус объектива изготовлен из анодированного алюминия, линзы изготовлены из оптического стекла и имеют многослойное покрытие.

Объектив крепится к смартфону винтом M17x1 мм. Зажим этого объектива совместим с устройствами шириной не более 30 мм и максимальным расстоянием от края до центра камеры не более 25 мм. 

Внимание! Не затягивайте стопорный винт крепления объектива слишком сильно. Это может повредить экран сматфона.

Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X нельзя использовать со стороны телеобъектива в моделях смартфонов с камерами с двумя объективами. Его следует устанавливать только со стороны широкоугольного объектива.

Характеристики:  

  • увеличение - 2x
  • материал линз - оптическое стекло
  • покрытие - многослойное покрытие
  • угол обзора - 43 град.
  • группы/элементы в объективе - 4/5
  • размер фильтра - 37 мм
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размер - 41x58x55 мм
  • вес - 87 г

Комплектация

  • Объектив.
  • Крепление.
  • Ткань для очистки.
  • Чехол.
  • Руководство пользователя.

