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Falcon Eyes BackDrop 57 фон бумажный 1.35x10 м темно-серый
Falcon Eyes BackDrop 57 фон бумажный 1.35x10 м темно-серый

Falcon Eyes BackDrop 57 фон бумажный 1.35x10 м темно-серый

Falcon Eyes
Артикул: OLE-3415

Темно-серый бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 59 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 10 м, ширина 1,35 м. Плотность бумаги 145 г/кв.м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.

Описание

Характеристики:

  • Цвет темно-серый

  • Материал Бумага

  • Плотность бумаги 145 г/кв.м

  • Длина 10 м

  • Ширина 1,35 м

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