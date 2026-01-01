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FST 100х200 фон пластиковый персиковый матовый

FST 100х200 фон пластиковый персиковый матовый

FST
Артикул: NVF-8810

FST 100х200 – пластиковый, желтый, матовый студийный фон.

Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – персиковый.


Описание

FST 100х200 фон пластиковый персиковый матовый

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