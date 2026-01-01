FST 100х200 фон пластиковый персиковый матовый

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q61 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 100х200 – пластиковый, желтый, матовый студийный фон.
Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – персиковый.
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Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q61 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.
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