Fotokvant BP-6050/2 фон белый зеркальный 2 мм

Арт. DAN-4110

Фон пластиковый Fotokvant BP-0710SM Yellow mat/semi-mat желтый матовый/полуматовый размером 0,65х1,0 м.

Фон желтый, с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 0,65х1 м.