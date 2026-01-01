Fotokvant BP-6050/2 фон белый зеркальный 2 мм

Обращаем ваше внимание, что пластик легко царапается, на нем оседает пыль. Рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки для чистоты работы с пластиковым фоном. Обратите внимание, что сверху фон имеет защитное покрытие - пленку, которую необходимо удалить перед началом эксплуатации.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.