Colorama CO6900 Navyl пластиковый матовый фон 1х1,3 м цвет синий (военно-морской)

Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0303.
Стол с глянцевыми белым и черным полотнами. Размер полотен - 30×30 см, толщина - 3 мм. Имеет четыре ножки высотой 70 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Colorama CO6900 Navy – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – синий (военно-морской).
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Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0303.
Стол с глянцевыми белым и черным полотнами. Размер полотен - 30×30 см, толщина - 3 мм. Имеет четыре ножки высотой 70 мм.
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