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FST 100х200 Black фон пластиковый черный матовый

FST 100х200 Black фон пластиковый черный матовый

FST
Артикул: NVF-8807

FST 100х200 Black – пластиковый, черный, матовый студийный фон.

Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – черный.


Описание

FST 100х200 Black фон пластиковый черный матовый

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