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Fotokvant BP-6050/2 фон черный зеркальный 2 мм
Fotokvant BP-6050/2 фон черный зеркальный 2 мм

Fotokvant BP-6050/2 фон черный зеркальный 2 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-5184

Пластиковый студийный фон Fotokvant BP-6050/2. Имеет глянцевую поверхность черного цвета.

Применяется для предметной съемки, когда требуется полированная гладкая поверхность. Можно использовать для фотографии макро. В зависимости от освещения с данным фоном можно получить разный результат. Размер - 50х60 см. Толщина - 2 мм. Поверхность влагоустойчивая и ударопрочная.

Описание

Обращаем ваше внимание, что пластик легко царапается, на нем оседает пыль. Рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки для чистоты работы с пластиковым фоном. Обратите внимание, что сверху фон имеет защитное покрытие - пленку, которую необходимо удалить перед началом эксплуатации.

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