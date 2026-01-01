Fotokvant BP-6050/2 фон черный зеркальный 2 мм

Обращаем ваше внимание, что пластик легко царапается, на нем оседает пыль. Рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки для чистоты работы с пластиковым фоном. Обратите внимание, что сверху фон имеет защитное покрытие - пленку, которую необходимо удалить перед началом эксплуатации.
Комплект пластиковых фонов для предметной съемки Falcon Eyes BGK-0613.
Набор из трех фонов и стойки с перекладиной. Размер фонов - 132 х 63 см. Высота стойки регулируется от 35 до 63 см. Цвета - черный, серый и белый.