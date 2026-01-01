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-12 %
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор

LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор

Laxy
Артикул: DAN-4690

Художественный пластиковый фон LAXY №33.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует цветной полированный камень.

Описание

LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор

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