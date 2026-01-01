LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Художественный пластиковый фон LAXY №33.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует цветной полированный камень.
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FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Стол с вертикальной колонной и двумя осветителями предназначен для предметной и репросъемки. Камера размещается на колонне с возможностью регулирования высоты съемки. Конструкция комплекта позволяет выставить свет в зависимости от особенностей съемки. Можно использовать как с диодными, так и с галогеновыми лампами на цоколе Е27 (в комплект не входят и приобретаются отдельно). Максимальный вес камер для данной установки составляет - 4,5 кг.
Пластиковый студийный фон Fotokvant BP-6050/2. Имеет глянцевую поверхность черного цвета.
Применяется для предметной съемки, когда требуется полированная гладкая поверхность. Можно использовать для фотографии макро. В зависимости от освещения с данным фоном можно получить разный результат. Размер - 50х60 см. Толщина - 2 мм. Поверхность влагоустойчивая и ударопрочная.
Художественный пластиковый фотофон LAXY №26.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует полированный камень с разноцветным рисунком в зеленых тонах.
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.