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Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы

Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы

Fotokvant
Артикул: DAN-3712

Комплект Fotokvant BP-0710 Kit, фон для фото на документы.

Комплект предназначен для фото на документы. Состоит из матового пластикового фона 0,7х1,0 м и напольной системы установки для пластиковых фонов.

Описание

Комплект идеально подойдет для небольшой фотостудии или для съемки в домашних условиях. Учитывая его компактность и небольшой вес его также вполне можно брать на выездные фотосессии.

Трехколенная легкая студийная стойка без амортизации Fotokvant LS-2100В имеет следующие технические характеристики:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

Fotokvant V-07 - зажим предназначен для фиксации фотофона. Длина зажима - 0,7 м. Устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1).

Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначенное для установки фона на систему установки, когда необходимо зафиксировать планку на стойке или непосредственно на стене. Предназначено для использования с зажимами Fotokvant 2003-1 и Fotokvant 2003-07.

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