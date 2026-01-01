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-7 %
Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами

Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами

Fotokvant
Артикул: DAN-5087

Фотобокс Fotokvant BOX-24LED c 2xLED освещением и 4 фонами, размер - 22 см.

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Размер - 22х22х22 см. Вес - 0,35 кг.

Описание

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей, крепящихся внутри фотобокса.

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.

В комплекте поставки четыре фона (белый, черный, зеленый, красный) для различных вариантов съемки.

Характеристики:

  • материал - акрил и ABS-пластик
  • питание - 5В 1A
  • цвет - белый
  • размер - 22х22х22 см

Комплектация

  • Фотобокс с освещением.
  • Фоны (красный, белый, зеленый, черный).
  • Сумка для хранения и переноски.

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