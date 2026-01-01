Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами

Описание

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей, крепящихся внутри фотобокса.

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.

В комплекте поставки четыре фона (белый, черный, зеленый, красный) для различных вариантов съемки.

Характеристики: