images
images
images
-10 %
Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x11м цвет темно-серый
Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x11м цвет темно-серый
Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x11м цвет темно-серый

Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06 фон бумажный 1,35x11м цвет темно-серый

Vibrantone
Артикул: DAN-5787

Фон бумажный Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06, размер - 1,35x11 м, цвет - темно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.


Описание

Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.


Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

  • Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
  • Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
  • Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
  • Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 22 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Colorama CO584 Rose Pink фон бумажный розовый 1,35х11 м
Арт. NVF-2246
Colorama CO584 Rose Pink фон бумажный розовый 1,35х11 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Colorama Rose Pink 584 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

8 190 ₽
В корзину
-6 %
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Арт. MTG-3125
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 5 ч

Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.

Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.

-5.74 %1 220 ₽
1 150 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT1105 Pastel Grey 05 фон бумажный 1,35x6м цвет пастельно-серый
Vibrantone VBRT1105 Pastel Grey 05 фон бумажный 1,35x6м цвет пастельно-серый
Vibrantone VBRT1105 Pastel Grey 05 фон бумажный 1,35x6м цвет пастельно-серый
Арт. DAN-5774
Vibrantone VBRT1105 Pastel Grey 05 фон бумажный 1,35x6м цвет пастельно-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT1105 Pastel Grey 05, размер - 1,35x6 м, цвет - пастельно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


1 680 ₽
В корзину
-5 %
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Арт. NVF-1075
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Grifon CBH-REEL – крепится на любую произвольную трубу до 35 мм диаметром. Обычно устанавливается на тяжелые стойки или систему установки типа "ворота". Подъем–опускание фона осуществляется при помощи цепи. Позволяет быстро и удобно работать с одним фоном. Предназначен для эксплуатации с бумажными фонами, или любыми другими фонами, намотанными на картонный рулон.

-5 %2 200 ₽
2 090 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 23 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Арт. NVF-9340
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

6 640 ₽
В корзину
Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря
Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря
Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря
Арт. NVF-5322
Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

5 090 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.