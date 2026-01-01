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-10 %
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый

Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый

Vibrantone
Артикул: DAN-5781

Фон бумажный Vibrantone VBRT1121 Pink 21, размер - 1,35x6 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


Описание

Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.


Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

  • Экономичность: 6 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
  • Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
  • Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
  • Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

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