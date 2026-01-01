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Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x11м цвет серый
Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x11м цвет серый
Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x11м цвет серый
Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x11м цвет серый
Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x11м цвет серый

Superior 58 Slate Grey фон бумажный 2,72x11м цвет серый

Superior
Артикул: FTR-1041

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

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