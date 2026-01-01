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Superior 45 Ultra Black фон бумажный 2,72x11м цвет черный

Superior 45 Ultra Black фон бумажный 2,72x11м цвет черный

Superior
Артикул: DAN-3878

Фон бумажный Superior 45 Ultra Black, размер - 2,72x11 м., цвет черный является менее плотным аналогом фона Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный. Плотность данного фона – 145 г/м2.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

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