images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-39 Bright Orange фон бумажный 2.72х11 м ярко-оранжевый
Fotokvant BGP-2711-39 Bright Orange фон бумажный 2.72х11 м ярко-оранжевый
Fotokvant BGP-2711-39 Bright Orange фон бумажный 2.72х11 м ярко-оранжевый
Fotokvant BGP-2711-39 Bright Orange фон бумажный 2.72х11 м ярко-оранжевый

Fotokvant BGP-2711-39 Bright Orange фон бумажный 2.72х11 м ярко-оранжевый

Fotokvant
Артикул: MTG-1687

Fotokvant BGP-2711-39 Bright Orange фон бумажный 2.72х11 м ярко-оранжевый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-39 размером 2,72х11 м цвет - оранжевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

E-IMAGE EISBP1021 Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м
Арт. MTG-0831
E-IMAGE EISBP1021 Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Арт. MTG-1649
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-06 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан
Арт. MTG-1656
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-104 размером 2,72х11 м цвет - фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-41 Marine Blue фон бумажный 2.72х11 м морская синь
Fotokvant BGP-2711-41 Marine Blue фон бумажный 2.72х11 м морская синь
Fotokvant BGP-2711-41 Marine Blue фон бумажный 2.72х11 м морская синь
Арт. MTG-1688
Fotokvant BGP-2711-41 Marine Blue фон бумажный 2.72х11 м морская синь
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-41 Marine Blue фон бумажный 2.72х11 м морская синь.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-41 размером 2,72х11 м цвет - морская синь. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Арт. MTG-1695
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-57 размером 2,72х11 м цвет - темно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant CAPII-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAPII-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAPII-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Арт. MTG-2301
Fotokvant CAPII-67-Canon крышка для объектива 67 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant CAPII-67-Canon крышка для объектива 67 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. 

250 ₽
В корзину
Fotokvant CAPII-67-Sony крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAPII-67-Sony крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAPII-67-Sony крышка для объектива 67 мм
Арт. MTG-2302
Fotokvant CAPII-67-Sony крышка для объектива 67 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAPII-67-Sony крышка для объектива 67 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. 

250 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры
Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры
Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры
Арт. MTG-2720
Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн

Fotokvant CAP-RF-Kit комплект крышек Canon RF для объектива и камеры. Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Canon RF. 

-5 %460 ₽
430 ₽
В корзину

Видео

Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера