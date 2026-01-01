Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м

Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 — кабель передачи данных USB 3.0 Type-C, 5 метров
Длинный кабель USB 3.0 Type-C Fotokvant CTD-5 предназначен для подключения устройств с разъёмом USB-C к компьютеру, ноутбуку или зарядному блоку (USB-A). Длина 5 метров позволяет комфортно работать с техникой, которая находится далеко от источника питания или ПК.
Основные возможности
- Передача данных на высокой скорости USB 3.0 (до 5 Гбит/с)
- Зарядка устройств Type-C (сила тока до 3А)
- Длина 5 метров — удобно для студийной съёмки, видеозахвата, подключения мониторов или телефонов на расстоянии
- Надёжные разъёмы: USB-A (папа) — USB Type-C (папа)
Совместимость
Кабель подходит для:
- Фотокамер с USB-C (Sony, Canon, Nikon, Panasonic, Fujifilm)
- Ноутбуков и ультрабуков (MacBook, Lenovo, ASUS, HP, Xiaomi)
- Смартфонов и планшетов на Android / iOS (с USB-C)
- Внешних SSD-накопителей, док-станций, мониторов
Характеристики
|Параметр
|Значение
|Модель
|Fotokvant CTD-5
|Тип
|Кабель передачи данных / зарядный
|Разъём 1
|USB Type-A (папа)
|Разъём 2
|USB Type-C (папа)
|Стандарт
|USB 3.0 (Gen 1)
|Макс. скорость передачи
|5 Гбит/с
|Макс. ток зарядки
|до 3 А
|Длина кабеля
|5 метров
|Цвет
|Оранжевый
Для каких задач покупают Fotokvant CTD-5 A-C 3.0
- Студийная фотосъёмка — подключение камеры к компьютеру для просмотра снимков на большом экране (Capture One, Lightroom).
- Видеозапись и стриминг — использование камеры как веб-камеры через USB.
- Удалённая работа — зарядка телефона или планшета в кресле, на диване, в автомобиле (при наличии USB-адаптера).
- Подключение периферии — внешних дисков, клавиатур, мышей с Type-C на расстоянии.
💡 Преимущества перед короткими кабелями
- Не нужен активный удлинитель или переходник
- Сохраняется высокая скорость USB 3.0 даже на 5 метрах
- Надёжная экранировка (благодаря стандарту 3.0) — меньше помех при передаче фото/видео
❓ Частые вопросы
Вопрос: Будет ли работать зарядка с быстрой зарядкой (Quick Charge, Power Delivery)?
Ответ: Кабель поддерживает ток до 3 А. Для быстрой зарядки конкретного устройства (например, 65 Вт) необходимо, чтобы зарядное устройство и само устройство поддерживали нужный протокол — кабель его не ограничивает.
Вопрос: Можно ли использовать для подключения внешнего монитора с USB-C?
Ответ: Да, если монитор поддерживает передачу видео по USB 3.0 (DisplayPort Alternate Mode). Кабель передаёт видеосигнал без искажений.