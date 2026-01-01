Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м

Описание

Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 — кабель передачи данных USB 3.0 Type-C, 5 метров

Длинный кабель USB 3.0 Type-C Fotokvant CTD-5 предназначен для подключения устройств с разъёмом USB-C к компьютеру, ноутбуку или зарядному блоку (USB-A). Длина 5 метров позволяет комфортно работать с техникой, которая находится далеко от источника питания или ПК.

Основные возможности

Передача данных на высокой скорости USB 3.0 (до 5 Гбит/с)

Зарядка устройств Type-C (сила тока до 3А)

Длина 5 метров — удобно для студийной съёмки, видеозахвата, подключения мониторов или телефонов на расстоянии

Надёжные разъёмы: USB-A (папа) — USB Type-C (папа)

Совместимость

Кабель подходит для:

Фотокамер с USB-C (Sony, Canon, Nikon, Panasonic, Fujifilm)

Ноутбуков и ультрабуков (MacBook, Lenovo, ASUS, HP, Xiaomi)

Смартфонов и планшетов на Android / iOS (с USB-C)

Внешних SSD-накопителей, док-станций, мониторов

Характеристики

Параметр Значение Модель Fotokvant CTD-5 Тип Кабель передачи данных / зарядный Разъём 1 USB Type-A (папа) Разъём 2 USB Type-C (папа) Стандарт USB 3.0 (Gen 1) Макс. скорость передачи 5 Гбит/с Макс. ток зарядки до 3 А Длина кабеля 5 метров Цвет Оранжевый

Для каких задач покупают Fotokvant CTD-5 A-C 3.0

Студийная фотосъёмка — подключение камеры к компьютеру для просмотра снимков на большом экране (Capture One, Lightroom). Видеозапись и стриминг — использование камеры как веб-камеры через USB. Удалённая работа — зарядка телефона или планшета в кресле, на диване, в автомобиле (при наличии USB-адаптера). Подключение периферии — внешних дисков, клавиатур, мышей с Type-C на расстоянии.

💡 Преимущества перед короткими кабелями

Не нужен активный удлинитель или переходник

Сохраняется высокая скорость USB 3.0 даже на 5 метрах

Надёжная экранировка (благодаря стандарту 3.0) — меньше помех при передаче фото/видео

❓ Частые вопросы

Вопрос: Будет ли работать зарядка с быстрой зарядкой (Quick Charge, Power Delivery)?

Ответ: Кабель поддерживает ток до 3 А. Для быстрой зарядки конкретного устройства (например, 65 Вт) необходимо, чтобы зарядное устройство и само устройство поддерживали нужный протокол — кабель его не ограничивает.

Вопрос: Можно ли использовать для подключения внешнего монитора с USB-C?

Ответ: Да, если монитор поддерживает передачу видео по USB 3.0 (DisplayPort Alternate Mode). Кабель передаёт видеосигнал без искажений.