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Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м
Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м

Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB - Type C длина 5 м

Fotokvant
Артикул: MTG-2225

Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 кабель передачи данных USB-A - USB Type C длина 5 м. Кабель для высокоскоростной передачи данных. Позволяет работать с камерой в режиме онлайн. Длина 5 метров. Разъемы USB - Type C. На кабеле предусмотрен разъем micro-B для дополнительного питания от гнезда USB, что позволяет обеспечить работоспособность при использовании старого оборудования.

Описание

Fotokvant CTD-5 A-C 3.0 — кабель передачи данных USB 3.0 Type-C, 5 метров

Длинный кабель USB 3.0 Type-C Fotokvant CTD-5 предназначен для подключения устройств с разъёмом USB-C к компьютеру, ноутбуку или зарядному блоку (USB-A). Длина 5 метров позволяет комфортно работать с техникой, которая находится далеко от источника питания или ПК.

Основные возможности

  • Передача данных на высокой скорости USB 3.0 (до 5 Гбит/с)
  • Зарядка устройств Type-C (сила тока до 3А)
  • Длина 5 метров — удобно для студийной съёмки, видеозахвата, подключения мониторов или телефонов на расстоянии
  • Надёжные разъёмы: USB-A (папа) — USB Type-C (папа)

Совместимость

Кабель подходит для:

  • Фотокамер с USB-C (Sony, Canon, Nikon, Panasonic, Fujifilm)
  • Ноутбуков и ультрабуков (MacBook, Lenovo, ASUS, HP, Xiaomi)
  • Смартфонов и планшетов на Android / iOS (с USB-C)
  • Внешних SSD-накопителей, док-станций, мониторов

Характеристики

Параметр Значение
Модель Fotokvant CTD-5
Тип Кабель передачи данных / зарядный
Разъём 1 USB Type-A (папа)
Разъём 2 USB Type-C (папа)
Стандарт USB 3.0 (Gen 1)
Макс. скорость передачи 5 Гбит/с
Макс. ток зарядки до 3 А
Длина кабеля 5 метров
Цвет Оранжевый

Для каких задач покупают Fotokvant CTD-5 A-C 3.0

  1. Студийная фотосъёмка — подключение камеры к компьютеру для просмотра снимков на большом экране (Capture One, Lightroom).
  2. Видеозапись и стриминг — использование камеры как веб-камеры через USB.
  3. Удалённая работа — зарядка телефона или планшета в кресле, на диване, в автомобиле (при наличии USB-адаптера).
  4. Подключение периферии — внешних дисков, клавиатур, мышей с Type-C на расстоянии.

💡 Преимущества перед короткими кабелями

  • Не нужен активный удлинитель или переходник
  • Сохраняется высокая скорость USB 3.0 даже на 5 метрах
  • Надёжная экранировка (благодаря стандарту 3.0) — меньше помех при передаче фото/видео

❓ Частые вопросы

Вопрос: Будет ли работать зарядка с быстрой зарядкой (Quick Charge, Power Delivery)?
Ответ: Кабель поддерживает ток до 3 А. Для быстрой зарядки конкретного устройства (например, 65 Вт) необходимо, чтобы зарядное устройство и само устройство поддерживали нужный протокол — кабель его не ограничивает.

Вопрос: Можно ли использовать для подключения внешнего монитора с USB-C?
Ответ: Да, если монитор поддерживает передачу видео по USB 3.0 (DisplayPort Alternate Mode). Кабель передаёт видеосигнал без искажений.

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