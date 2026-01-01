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Kupo KS-0412BK Stand leg protector black защитные насадки на ножки стоек
Kupo KS-0412BK Stand leg protector black защитные насадки на ножки стоек

Kupo KS-0412BK Stand leg protector black защитные насадки на ножки стоек

Kupo
Артикул: OLE-1523

KUPO KS-0412BK Stand leg protector black защитные насадки на ножки стоек

Эластичный защитный чехол черного цвета надевается на ножки стоек для защиты пола и поверхности под стойкой, а также для защиты от ударов. Сделан на основе хлопка с добавлением нейлона и резины, материал выдерживает частые стирки в стиральных машинах без скатывания и рассыпания.

Описание

Характеристики:

  • Комплект из 3 шт
  • Размеры: 12 см х 4 см
  • Цвет черный

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