Характеристики:
- Комплект из 3 шт
- Размеры: 12 см х 4 см
- Цвет черный
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-0412BK Stand leg protector black защитные насадки на ножки стоек
Эластичный защитный чехол черного цвета надевается на ножки стоек для защиты пола и поверхности под стойкой, а также для защиты от ударов. Сделан на основе хлопка с добавлением нейлона и резины, материал выдерживает частые стирки в стиральных машинах без скатывания и рассыпания.
Характеристики:
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Бумажный фон Savage (79-1253) Almond, известного американского бренда Savage, имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Vibrantone VBRT2117 Bordeaux 17, размер - 2,1x6 м, цвет - бордовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.
Фон бумажный Savage (24-1253) Orange известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2124 Spruce 24, размер - 2,1x6 м, цвет - темная хвоя.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Фон бумажный Savage (18-1253) Evergreen известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.
Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.
Держатель VaKo Roll Holder-4 для хранения рулонных фонов.
Держатель-подставка для четырех рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 566х137 мм. Вес - 2 кг.