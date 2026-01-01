Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона.
Длина 210 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab 067 Taro Purple фон бумажный светло-лиловый 2.72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
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Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона.
Длина 210 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм
Система подъема 2 фонов Fotokvant B-2W.
Система подъема двух фонов. Комплект держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из четырех держателей, двух кронштейнов, двух цепей и двух гирек.
Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Фон муслиновый E-IMAGE MB36 black черный, размер - 3х6 м.
Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - черный.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.