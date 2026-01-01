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Raylab 067 Taro Purple фон бумажный светло-лиловый 2.72x11 м
Raylab 067 Taro Purple фон бумажный светло-лиловый 2.72x11 м

Raylab 067 Taro Purple фон бумажный светло-лиловый 2.72x11 м

Raylab
Артикул: MTG-3477

Raylab 067 Taro Purple фон бумажный светло-лиловый 2.72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Raylab 067 Taro Purple фон бумажный светло-лиловый 2.72x11 м

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