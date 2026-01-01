images
Raylab 041 Tawny фон бумажный 2.72x11 м рыжевато-коричневый

Raylab 041 Tawny фон бумажный 2.72x11 м рыжевато-коричневый

Raylab
Артикул: DAN-7603

Фон бумажный Raylab 041 Tawny фон бумажный 2.72x11 м рыжевато-коричневый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной 11 метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

5 430 ₽
В корзину
FST 1011 DARK PINK фон бумажный тёмно-розовый 2,72х11 м
Арт. DAN-8446
FST 1011 DARK PINK фон бумажный тёмно-розовый 2,72х11 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный FST 1011 DARK PINK фон бумажный, размер - 2,72х11 м, цвет - тёмно-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе шириной 2,75 м.

5 990 ₽
В корзину
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Арт. FTR-759
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

8 690 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Арт. DAN-5725
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46.

Комплект модификаторов для создания световых рисунков. Изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр - 59 мм. В комплекте - 46 шт.

-10 %10 390 ₽
9 350 ₽
В корзину
-5 %
Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный
Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный
Арт. DAN-7567
Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 дн, 19 ч

Фон бумажный Raylab 001 Dark Red фон бумажный 2.72x11 м красный. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

-5 %6 040 ₽
5 730 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.