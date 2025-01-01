Импульсная лампа Godox FT-DP1000II для DP1000II.
Импульсная лампа для вспышки DP1000II, мощность - 1000 Вт.
Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м.
Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26° с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Стремясь предоставить пользователям больше возможностей, компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества - проекционную насадку VSA с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с предельной точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, и дарит вам бесконечный источник вдохновения. Рекомендуется сочетать проекционную насадку со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.
Fotokvant BGP-2711-11 фон бумажный 2.72х11 м королевский синий.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-06 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-10 размером 2,72х11 м цвет - зеленый хаки. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-200 размером 2,72х11 м цвет - черно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.7х11 м серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-43 размером 2,7х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-56 размером 2,72х11 м цвет - красный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-59 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
