Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м
Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м
Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м

Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м

Falcon Eyes
Артикул: MTG-1862

Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м. 

Описание

Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м

Godox FT-DP1000II импульсная лампа для DP1000II
Арт. DAN-3716
Godox FT-DP1000II импульсная лампа для DP1000II
Импульсная лампа Godox FT-DP1000II для DP1000II.

Импульсная лампа для вспышки DP1000II, мощность - 1000 Вт.

Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Арт. DAN-8804
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26° с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Стремясь предоставить пользователям больше возможностей, компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества - проекционную насадку VSA с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с предельной точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, и дарит вам бесконечный источник вдохновения. Рекомендуется сочетать проекционную насадку со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.

Fotokvant BGP-2711-11 Royal Blue фон бумажный 2.72х11 м королевский синий
Fotokvant BGP-2711-11 Royal Blue фон бумажный 2.72х11 м королевский синий
Fotokvant BGP-2711-11 Royal Blue фон бумажный 2.72х11 м королевский синий
Арт. MTG-1403
Fotokvant BGP-2711-11 Royal Blue фон бумажный 2.72х11 м королевский синий
Fotokvant BGP-2711-11 фон бумажный 2.72х11 м королевский синий. 

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг. 

Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Арт. MTG-1649
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-06 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы
Арт. MTG-1652
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-10 размером 2,72х11 м цвет - зеленый хаки. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey
Арт. MTG-1676
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey
Fotokvant BGP-2711-200 фон бумажный 2.72х11 м темно-серый Carbon Grey.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-200 размером 2,72х11 м цвет - черно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.72х11 м серый
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.72х11 м серый
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.72х11 м серый
Арт. MTG-1690
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.72х11 м серый
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.7х11 м серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-43 размером 2,7х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет
Арт. MTG-1646
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-56 размером 2,72х11 м цвет - красный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Арт. MTG-1697
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-59 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

