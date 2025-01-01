Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м. 

Арт. DAN-8804

Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26° с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Стремясь предоставить пользователям больше возможностей, компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества - проекционную насадку VSA с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с предельной точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, и дарит вам бесконечный источник вдохновения. Рекомендуется сочетать проекционную насадку со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.