Grifon 93 фон бумажный 2,7х10 м белый
Бумажный фон Grifon 93 - белый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon 44 фон бумажный 2,7х10 м чёрный
Бумажный фон Grifon 44 - чёрный фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
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Grifon 93 фон бумажный 2,7х10 м белый
Бумажный фон Grifon 93 - белый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
Grifon 42 фон бумажный 2,7х10 м бледно-серый
Бумажный фон Grifon 42 - бледно-серый из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
Grifon 04 фон бумажный 2,7х10 м серый.
Бумажный фон Grifon 04 - серый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет - розовый.
Фон бумажный Grifon 06, темно-бирюзовый, размер - 2,7х10 м.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги плотностью 145 г/м, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,7х10 м.