images
images
E-IMAGE SBP10 Background paper 56 Scarlet фон бумажный 2.72*10 м красный
E-IMAGE SBP10 Background paper 56 Scarlet фон бумажный 2.72*10 м красный

E-IMAGE SBP10 Background paper 56 Scarlet фон бумажный 2.72*10 м красный

E-IMAGE
Артикул: OLE-3411

Красный бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 48 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 10 м, ширина 2,72 м. Плотность бумаги 160 г/кв.м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.

Описание

Характеристики:

  • Цвет красный (56 Scarlet)

  • Материал Бумага

  • Плотность бумаги 160 г/кв.м

  • Длина 10 м

  • Ширина 2,72 м

  • Вес 4,75 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Арт. FTR-738
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

8 690 ₽
В корзину
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Арт. FTR-722
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (31-12) Blue Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
E-IMAGE EISBP1027 Background paper 27 Flame бумажный фон бордовый 2,72x10 м
Арт. MTG-0844
E-IMAGE EISBP1027 Background paper 27 Flame бумажный фон бордовый 2,72x10 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 27 Flame бумажный фон бордовый 2,72x10 м.

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
Savage (9-12) Stone Grey фон бумажный 2,7x11 м серый камень
Savage (9-12) Stone Grey фон бумажный 2,7x11 м серый камень
Savage (9-12) Stone Grey фон бумажный 2,7x11 м серый камень
Арт. DAN-6058
Savage (9-12) Stone Grey фон бумажный 2,7x11 м серый камень
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (9-12) Stone Grey серый камень, размер - 2,7x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м.

8 690 ₽
В корзину
Savage (16-12) Chestnut фон бумажный 2,7x11 м каштановый
Savage (16-12) Chestnut фон бумажный 2,7x11 м каштановый
Savage (16-12) Chestnut фон бумажный 2,7x11 м каштановый
Арт. FTR-755
Savage (16-12) Chestnut фон бумажный 2,7x11 м каштановый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage (16-12) Chestnut известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

8 690 ₽
В корзину
E-IMAGE EISBP1017 Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м
Арт. MTG-0847
E-IMAGE EISBP1017 Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м
Наличие
более 10 шт

E-IMAGE Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Арт. FTR-761
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Ник Найт: добро пожаловать в мир футуристичной и причудливой фэшн-съемки
Ник Найт: добро пожаловать в мир футуристичной и причудливой фэшн-съемки
Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.