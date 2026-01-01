E-IMAGE SBP10 Background paper 13 Tropical green фон бумажный светло-зеленый 2.72*10 м

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.





Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.

Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.

Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.

при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон. Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.

Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Характеристики:

Цвет светло-зеленый

Материал Бумага

Плотность бумаги 160 г/кв.м

Длина 10 м

Ширина 2,72 м

Вес 4,75 кг

Внимание! Ни один цвет фона реального не совпадает и не может совпадать с изображением на вашем мониторе по физическим причинам. Фоны мы видим за счет отраженного света, поэтому их цвет зависит от внешнего освещения – качества, количества и даже от внешнего окружения, кроме того большинство производителей меняют незначительно тон фона от партии к партии. Цвет фона на мониторе зависит от настроек монитора, времени работы монитора, исправности и даже нагруженности видеокарты, кроме того – зависит от того, как снимали, при каком освещении, цветовых настроек камеры, алгоритмов обработки цвета в камере. Мы прикладываем массу усилий, чтобы цвет фона на вашем мониторе максимально был приближен к реальному цвету, но добиться полного совпадения – невозможно. Поэтому, если вы хотите попасть тон в тон, то необходимо либо заказать палитру фонов (если она есть у производителя), либо приехать в магазин и приобрести или заказать доставку после просмотра фона. И даже в этом случае мы не гарантируем, что при вашем освещении фон даст 100% такой же оттенок.