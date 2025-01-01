images
images
images
images
Savage (2-12) Sky Blue фон бумажный 2,7x11 м небесный голубой
Savage (2-12) Sky Blue фон бумажный 2,7x11 м небесный голубой
Savage (2-12) Sky Blue фон бумажный 2,7x11 м небесный голубой
Savage (2-12) Sky Blue фон бумажный 2,7x11 м небесный голубой

Savage (2-12) Sky Blue фон бумажный 2,7x11 м небесный голубой

Savage
Артикул: FTR-742

Бумажный фон Savage Sky Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов мз-за специфических настроек вашего монитора.

Вес в упаковке - 6 кг.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (18-12) Evergreen фон бумажный 2,7x11 м темно-зеленый
Savage (18-12) Evergreen фон бумажный 2,7x11 м темно-зеленый
Savage (18-12) Evergreen фон бумажный 2,7x11 м темно-зеленый
Арт. FTR-728
Savage (18-12) Evergreen фон бумажный 2,7x11 м темно-зеленый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Арт. VBR-411
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

-15 %2 890 ₽
2 450 ₽
В корзину
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Арт. NVF-1075
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CBH-REEL – крепится на любую произвольную трубу до 35 мм диаметром.

Обычно устанавливается на тяжелые стойки или систему установки типа "ворота". Подъем–опускание фона осуществляется при помощи цепи. Позволяет быстро и удобно работать с одним фоном. Предназначен для эксплуатации с  бумажными фонами, или любыми другими фонами, намотанными на картонный рулон.

2 760 ₽
В корзину
Colorama CO111 Coffee фон бумажный 2,72х11 м цвет кофейный
Арт. NVF-5452
Colorama CO111 Coffee фон бумажный 2,72х11 м цвет кофейный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama CO111 Coffee – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – кофейный.

12 990 ₽
В корзину
Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов
Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов
Арт. OLE-0626
Manfrotto 045 кронштейн для трех фонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 045 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей. Крепятся к стене или потолку с помощью дюбелей и шурупов, которые входят в комплект. Используются вместе с тремя экспанами Manfrotto 046.

10 490 ₽
В корзину
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Арт. NVF-5451
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.

12 990 ₽
В корзину
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Арт. NVF-6404
Grifon F6-155W лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.

2 070 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Арт. NVF-1059
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) кронштейны для крепления фона на стену или потолок.

Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.

-5 %1 430 ₽
1 350 ₽
В корзину
-12 %
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 13 ч

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов.

Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

-12 %250 ₽
220 ₽
В корзину

Видео

Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера