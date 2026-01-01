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Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м

Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м

Colorama
Артикул: NVF-2208

Colorama Black 568 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

Описание

Colorama CO568 Black 1,35х11,0 м. — это стандарт качественного черного бумажного фона, который используют профессиональные фотографы по всему миру. 11 метров длины позволяют долго использовать один рулон, а при необходимости просто отрезать испачканный и отматывать свежий участок без загрязнений и повреждений.

  • Матовое покрытие — бумага имеет мелкую зубчатую неотражающую поверхность, что исключает блики и обеспечивает чистый цвет
  • Равномерное покрытие — цвет и качество 100% стабильны по всей поверхности полотна
  • Картонный сердечник — рулон намотан на прочную картонную трубу с внутренним диаметром 5,4 см, совместимую с большинством держателей фонов
  • Влагостойкая упаковка — рулон упакован в прочную картонную коробку и дополнительно защищен пластиковой оберткой от влаги

Идеально подходит для:

  • Портретной съемки (создание эффекта «бесконечного фона»)
  • Предметной и продуктовой съемки
  • Съемки в домашних условиях
  • Видеосъемки (интервью, актерское портфолио)
  • Создания черного хромакея (для съемки на черном фоне)
  • Съемки маникюра

Ближайшие аналоги шириной 1,35 м черного цвета:

Стандартные черные фоны 2,7х11 м:

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