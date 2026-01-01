Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м

Colorama CO568 Black 1,35х11,0 м. — это стандарт качественного черного бумажного фона, который используют профессиональные фотографы по всему миру. 11 метров длины позволяют долго использовать один рулон, а при необходимости просто отрезать испачканный и отматывать свежий участок без загрязнений и повреждений.
- Матовое покрытие — бумага имеет мелкую зубчатую неотражающую поверхность, что исключает блики и обеспечивает чистый цвет
- Равномерное покрытие — цвет и качество 100% стабильны по всей поверхности полотна
- Картонный сердечник — рулон намотан на прочную картонную трубу с внутренним диаметром 5,4 см, совместимую с большинством держателей фонов
- Влагостойкая упаковка — рулон упакован в прочную картонную коробку и дополнительно защищен пластиковой оберткой от влаги
Идеально подходит для:
- Портретной съемки (создание эффекта «бесконечного фона»)
- Предметной и продуктовой съемки
- Съемки в домашних условиях
- Видеосъемки (интервью, актерское портфолио)
- Создания черного хромакея (для съемки на черном фоне)
- Съемки маникюра
Ближайшие аналоги шириной 1,35 м черного цвета:
- Fotokvant BGP-1310-44 фон бумажный 1,35х10 м черный
- Vibrantone VBRT1110 Black 10 фон бумажный 1,35x6м цвет черный
- Vibrantone VBRT1210 Black 10 фон бумажный 1,35x11м цвет черный