Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м

Описание

Colorama CO568 Black 1,35х11,0 м. — это стандарт качественного черного бумажного фона, который используют профессиональные фотографы по всему миру. 11 метров длины позволяют долго использовать один рулон, а при необходимости просто отрезать испачканный и отматывать свежий участок без загрязнений и повреждений.

Матовое покрытие — бумага имеет мелкую зубчатую неотражающую поверхность, что исключает блики и обеспечивает чистый цвет

Равномерное покрытие — цвет и качество 100% стабильны по всей поверхности полотна

Картонный сердечник — рулон намотан на прочную картонную трубу с внутренним диаметром 5,4 см, совместимую с большинством держателей фонов

Влагостойкая упаковка — рулон упакован в прочную картонную коробку и дополнительно защищен пластиковой оберткой от влаги

Идеально подходит для:

Портретной съемки (создание эффекта «бесконечного фона»)

Предметной и продуктовой съемки

Съемки в домашних условиях

Видеосъемки (интервью, актерское портфолио)

Создания черного хромакея (для съемки на черном фоне)

Съемки маникюра

Ближайшие аналоги шириной 1,35 м черного цвета:

Стандартные черные фоны 2,7х11 м:

