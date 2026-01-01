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Fotokvant BN-2150 Gray нетканый фон 2,1х5,0 м серый
Fotokvant BN-2150 Gray нетканый фон 2,1х5,0 м серый
Fotokvant BN-2150 Gray нетканый фон 2,1х5,0 м серый

Fotokvant BN-2150 Gray нетканый фон 2,1х5,0 м серый

Fotokvant
Артикул: FTR-1303

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

Для установки рекомендуются следующие системы установки:

Комплектация

  • фон 1 шт.

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