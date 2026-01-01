Fotokvant BG-3060 KIT комплект из трех фонов черный белый и зеленый

Артикул: NVF-3231

Fotokvant NVF-3231 – универсальный комплект из трех тканевых фонов, которые должны быть в фотостудии, где занимаются портретной фотографией в первую очередь.

Фоны предназначены для фото- и видеосъемки, могут быть использованы для драпировки или повешены на держатель. Зеленый фон, который входит в комплектацию, используется при технологии хромакей, когда необходимо заменить фон при дальнейшей обработке изображения. Размер 3,0х6,0 м. Цвета в комплекте – белый, черный, зеленый.