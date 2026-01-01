images
images
images
images
Fotokvant BG-3060 KIT комплект из трех фонов черный белый и зеленый
Fotokvant BG-3060 KIT комплект из трех фонов черный белый и зеленый
Fotokvant BG-3060 KIT комплект из трех фонов черный белый и зеленый
Fotokvant BG-3060 KIT комплект из трех фонов черный белый и зеленый

Fotokvant BG-3060 KIT комплект из трех фонов черный белый и зеленый

Fotokvant
Артикул: NVF-3231

Fotokvant NVF-3231 – универсальный комплект из трех тканевых фонов, которые должны быть в фотостудии, где занимаются портретной фотографией в первую очередь.

Фоны предназначены для фото- и видеосъемки, могут быть использованы для драпировки или повешены на держатель. Зеленый фон, который входит в комплектацию, используется при технологии хромакей, когда необходимо заменить фон при дальнейшей обработке изображения. Размер 3,0х6,0 м. Цвета в комплекте – белый, черный, зеленый.

Описание

Комплект состоит из трех тканевых фонов:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean SunLight PRO 200COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 200COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 200COB DMX светодиодный осветитель
Арт. DAN-5362
GreenBean SunLight PRO 200COB DMX светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

Cветодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 200COB DMX.

Cветодиодный осветитель с цветовой температурой 5600 К. Мощность - 200 Вт, CRI > 98. Имеет плавную регулировку яркости 1-100%, управление по DMX512, малошумный вентилятор, LCD дисплей с подсветкой, металлический байонет Bowens. В комплекте поставки рефлектор и пульт ДУ. Вес - 2,1 кг.

-10 %32 270 ₽
29 040 ₽
В корзину
Avenger E600 алюминиевый штифт-адаптер 16 мм для зажимов Grip Heads и Super Clamp
Арт. DAN-1894
Avenger E600 алюминиевый штифт-адаптер 16 мм для зажимов Grip Heads и Super Clamp
Наличие
в наличии 1-3 шт

Адаптер Avenger E600 установочный.

1 390 ₽
В корзину
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Арт. VBR-449
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

4 850 ₽
В корзину
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Арт. FTR-873
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

6 800 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
-24 %
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Подарок
при заказе
Арт. DAN-2926
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

-24.02 %7 870 ₽
5 980 ₽
В корзину

Видео

Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Эрнст Хаас - &quot;отец&quot; цветного фото
Эрнст Хаас - "отец" цветного фото
Лекция Игоря Алексеева - Выбор современного оборудования для фотографа и видеооператора. Фотогора
Лекция Игоря Алексеева - Выбор современного оборудования для фотографа и видеооператора. Фотогора
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.