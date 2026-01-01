Fotokvant BG-3060 KIT комплект из трех фонов черный белый и зеленый

Комплект состоит из трех тканевых фонов:
- Fotokvant BG-3060 Green – 1 шт.
- Fotokvant BG-3060 White – 1 шт.
- Fotokvant BG-3060 Black – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-3231 – универсальный комплект из трех тканевых фонов, которые должны быть в фотостудии, где занимаются портретной фотографией в первую очередь.
Фоны предназначены для фото- и видеосъемки, могут быть использованы для драпировки или повешены на держатель. Зеленый фон, который входит в комплектацию, используется при технологии хромакей, когда необходимо заменить фон при дальнейшей обработке изображения. Размер 3,0х6,0 м. Цвета в комплекте – белый, черный, зеленый.
Комплект состоит из трех тканевых фонов:
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Cветодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 200COB DMX.
Cветодиодный осветитель с цветовой температурой 5600 К. Мощность - 200 Вт, CRI > 98. Имеет плавную регулировку яркости 1-100%, управление по DMX512, малошумный вентилятор, LCD дисплей с подсветкой, металлический байонет Bowens. В комплекте поставки рефлектор и пульт ДУ. Вес - 2,1 кг.
Адаптер Avenger E600 установочный.
Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.