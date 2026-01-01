Fotokvant BG-3060 White фон тканевый 3х6 м белый

Фолиевый фильтр Dark Blue 119 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 3,1%, поглощение 1,51%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BG-3060 White – фон тканевый однотонный белый 3x6 м. Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны.
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Фолиевый фильтр Dark Blue 119 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 3,1%, поглощение 1,51%. Цена указана за один погонный метр.
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.
Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 – штатив со съемной видеоголовой и максимальной нагрузкой до 4 кг.
Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1440 мм, в сложенном виде – 585 мм. Вес – 2 кг.
Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.