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Fotokvant BG-3060 White фон тканевый 3х6 м белый
Fotokvant BG-3060 White фон тканевый 3х6 м белый
Fotokvant BG-3060 White фон тканевый 3х6 м белый

Fotokvant BG-3060 White фон тканевый 3х6 м белый

Fotokvant
Артикул: NVF-8204

Fotokvant BG-3060 White – фон тканевый однотонный белый 3x6 м. Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. 

Описание

Fotokvant BG-3060 White фон тканевый 3х6 м белый

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