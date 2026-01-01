Cullmann PRIMAX 380 штатив с видеоголовой

Описание

Прочная центральная колонна и трехсекционные телескопические ноги штатива, верхние секции которых имеют мягкое пенистое покрытие для защиты рук при съемке зимой, изготовлены из высокотехнологичного анодированного алюминиевого сплава. Они оснащены надежными клипсами и прорезиненными наконечниками, что в сочетании с фиксируемой стяжкой позволяет оперативно и надежно установить штатив на поверхностях разного вида.

При собственном весе в 1,535 килограмма штатив выдерживает нагрузку до 3.5 кг, а максимальная высота съемки с выдвинутой штангой составляет 159 см. Длина штатива в сложенном состоянии 66 см, он не занимает много места и очень удобен в транспортировке.

Характеристики: