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Fotokvant VT-10 KIT перекладина для крепления пластикового или светоотражающего фона

Fotokvant VT-10 KIT перекладина для крепления пластикового или светоотражающего фона

Fotokvant
Артикул: DAN-1162

Fotokvant VT-10 KIT - комплект для установки фотофонов.

Комплект состоит из центрального крепления Fotokvant (2004-1) и зажима длиной 1 м для крепления фона Fotokvant V-10 (2003-1). Отвес устанавливается на стандартную стойку.


Описание

Планка-зажим предназначена для фиксации фотофона. Длина - 1 м. Устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1).


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