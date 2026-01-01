images
images
Kupo KP-KS05 Background baby hook крепежный крюк для фонов
Kupo KP-KS05 Background baby hook крепежный крюк для фонов

Kupo KP-KS05 Background baby hook крепежный крюк для фонов

Kupo
Артикул: DAN-0107

Kupo Background baby hook KP-KS05 – надежный крюк для фонов.

С черным антибликовым покрытием Kupo KP-KS05 Background Baby Hook для установки комплекта держателей для бумажного фона с системой скручивания на стандартные стойки. Он крепится к верхнему колену стойки через 16 мм (5/8”) штифт. Кроме того крючок совместим с трубками размером 19-25 мм, используемыми как ось при установке рулона бумажного фона. Комплект из 2-х штук.

Описание

Kupo KP-KS05 Background baby hook крепежный крюк для фонов

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE шаровая голова с быстросъемной площадкой
Арт. NVF-2628
Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE шаровая голова с быстросъемной площадкой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE – адаптер со штативной головой, оснащенной площадкой.

20 490 ₽
В корзину
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Арт. DAN-7920
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

8 190 ₽
В корзину
Kupo KPDS01 Background Paper Drive set комплект из адаптеров и пластиковой приводной цепи
Kupo KPDS01 Background Paper Drive set комплект из адаптеров и пластиковой приводной цепи
Kupo KPDS01 Background Paper Drive set комплект из адаптеров и пластиковой приводной цепи
Арт. OLE-0669
Kupo KPDS01 Background Paper Drive set комплект из адаптеров и пластиковой приводной цепи
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo Background Paper Drive set – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на крюки-кронштейны. Для крепления фонов внутренним диаметром несущей трубы 46–78 мм. В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

4 500 ₽
В корзину
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Арт. DAN-5290
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Наличие
более 10 шт

Сумка Tenba Tripack T538 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 52 дюймов. Внешние размеры - 22x22x135 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x134,5 см. Вес - 771 г. Цвет - черный.

8 500 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

1 520 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.