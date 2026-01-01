Kupo KP-KS05 Background baby hook крепежный крюк для фонов

Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE – адаптер со штативной головой, оснащенной площадкой.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo Background baby hook KP-KS05 – надежный крюк для фонов.
С черным антибликовым покрытием Kupo KP-KS05 Background Baby Hook для установки комплекта держателей для бумажного фона с системой скручивания на стандартные стойки. Он крепится к верхнему колену стойки через 16 мм (5/8”) штифт. Кроме того крючок совместим с трубками размером 19-25 мм, используемыми как ось при установке рулона бумажного фона. Комплект из 2-х штук.
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Manfrotto 155RC TILT-TOP HEAD WITH QUICK PLATE – адаптер со штативной головой, оснащенной площадкой.
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