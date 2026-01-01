Lastolite LB5730 Summer Foliage/City Lights фотофон складной Out of Focus 150х120 см

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LB5730 Summer Foliage/City Lights – тканевый складной фон серии Out of Focus. Каждый двухсторонний фон имеет уникальное боке. Реалистичная окраска «летние листья/ночные огни» имитирует структуру с великолепной детализацией. Размер 1,2x1,5 м, в сложенном виде – 65 см.
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FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-B with bag зеркальный черный, размер - 60х60 см.
Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - черный. Для удобства транспортировки и хранения фон поставляется в матерчатой сумке.
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Фон складной Raylab RL-BC06 150*200см белый предназначен для фото и видеосъемкик людей или предметов. Белый цвет — один из самых популярных фонов при портретной и предметной съемке. Главной особенностью RL-BC06 является его конструкция: фон можно установить в рабочее (вертикальное) положение всего за 10 секунд.