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Lastolite LB5730 Summer Foliage/City Lights фотофон складной Out of Focus 150х120 см

Lastolite LB5730 Summer Foliage/City Lights фотофон складной Out of Focus 150х120 см

Lastolite
Артикул: OLE-0533

Lastolite LB5730 Summer Foliage/City Lights – тканевый складной фон серии Out of Focus. Каждый двухсторонний фон имеет уникальное боке. Реалистичная окраска «летние листья/ночные огни» имитирует структуру с великолепной детализацией. Размер 1,2x1,5 м, в сложенном виде – 65 см.

Описание

Lastolite LB5730 Summer Foliage/City Lights фотофон складной Out of Focus 150х120 см

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