Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем

Накамерный микшер Saramonic SR-AX107 с предусилителем
Saramonic SR-AX107 — это профессиональный двухканальный накамерный аудиомикшер с предусилителем, предназначенный для подключения профессиональных микрофонов и радиосистем к зеркальным, системным камерам и видеокамерам. Устройство значительно расширяет аудиовозможности камер, обеспечивая высококачественную запись звука с полным контролем.
Основные характеристики
- Аудиовходы: 2 балансных XLR (моно), 1 стерео мини-джек 3.5 мм для мониторинга.
- Аудиовыход: 1 стерео мини-джек 3.5 мм (на камеру).
- Фантомное питание: 12/48 В (до 14 мА) для конденсаторных микрофонов.
- Регулировка уровня: Поканальная (независимая для каждого входа).
- Фильтры низких частот: Отключаемые для каждого канала (для ослабления шумов).
- Дисплей: Монохромный ЖК-экран для контроля уровня входного сигнала.
- Питание: Батарея 9 В типа «Крона».
- Корпус: Алюминий.
- Размеры: 152 × 95 × 44 мм.
- Вес: 510 г.
Ключевые особенности
- Качественные предусилители: Обеспечивают низкий уровень шума (соотношение сигнал/шум 85 дБ) и чистый звук.
- Фантомное питание: Поддерживает работу конденсаторных микрофонов с питанием 12В или 48В.
- Гибкое подключение: Два XLR-входа для микрофонов и радиосистем, выход на камеру через мини-джек 3.5 мм.
- Контроль и мониторинг: Выход на наушники для контроля записи и ЖК-дисплей с индикаторами уровней.
- Фильтры низких частот: Помогают уменьшить фоновый шум (например, от ветра или гудения).
- Алюминиевый корпус: Обеспечивает прочность и защиту от помех.
- Универсальность установки: Крепление на камеру через резьбовое отверстие (1/4") и два слота для дополнительных аксессуаров (например, для крепления микрофонов).
Для чего используется
Микшер SR-AX107 является незаменимым инструментом для видеографов и операторов, стремящихся к высокому качеству звука:
- Подключение профессиональных микрофонов: Работа с конденсаторными, динамическими, петличными и ручными микрофонами.
- Использование радиосистем: Подключение беспроводных микрофонных систем к камере.
- Студийная и выездная съемка: Обеспечение качественного звука для интервью, репортажей и фильмов.
- Управление звуком: Независимая регулировка уровня для каждого источника и фильтрация шумов.