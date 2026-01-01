Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем

Описание

Накамерный микшер Saramonic SR-AX107 с предусилителем

Saramonic SR-AX107 — это профессиональный двухканальный накамерный аудиомикшер с предусилителем, предназначенный для подключения профессиональных микрофонов и радиосистем к зеркальным, системным камерам и видеокамерам. Устройство значительно расширяет аудиовозможности камер, обеспечивая высококачественную запись звука с полным контролем.

Основные характеристики

Аудиовходы: 2 балансных XLR (моно), 1 стерео мини-джек 3.5 мм для мониторинга.

2 балансных XLR (моно), 1 стерео мини-джек 3.5 мм для мониторинга. Аудиовыход: 1 стерео мини-джек 3.5 мм (на камеру).

1 стерео мини-джек 3.5 мм (на камеру). Фантомное питание: 12/48 В (до 14 мА) для конденсаторных микрофонов.

12/48 В (до 14 мА) для конденсаторных микрофонов. Регулировка уровня: Поканальная (независимая для каждого входа).

Поканальная (независимая для каждого входа). Фильтры низких частот: Отключаемые для каждого канала (для ослабления шумов).

Отключаемые для каждого канала (для ослабления шумов). Дисплей: Монохромный ЖК-экран для контроля уровня входного сигнала.

Монохромный ЖК-экран для контроля уровня входного сигнала. Питание: Батарея 9 В типа «Крона».

Батарея 9 В типа «Крона». Корпус: Алюминий.

Алюминий. Размеры: 152 × 95 × 44 мм.

152 × 95 × 44 мм. Вес: 510 г.

Ключевые особенности

Качественные предусилители: Обеспечивают низкий уровень шума (соотношение сигнал/шум 85 дБ) и чистый звук.

Обеспечивают низкий уровень шума (соотношение сигнал/шум 85 дБ) и чистый звук. Фантомное питание: Поддерживает работу конденсаторных микрофонов с питанием 12В или 48В.

Поддерживает работу конденсаторных микрофонов с питанием 12В или 48В. Гибкое подключение: Два XLR-входа для микрофонов и радиосистем, выход на камеру через мини-джек 3.5 мм.

Два XLR-входа для микрофонов и радиосистем, выход на камеру через мини-джек 3.5 мм. Контроль и мониторинг: Выход на наушники для контроля записи и ЖК-дисплей с индикаторами уровней.

Выход на наушники для контроля записи и ЖК-дисплей с индикаторами уровней. Фильтры низких частот: Помогают уменьшить фоновый шум (например, от ветра или гудения).

Помогают уменьшить фоновый шум (например, от ветра или гудения). Алюминиевый корпус: Обеспечивает прочность и защиту от помех.

Обеспечивает прочность и защиту от помех. Универсальность установки: Крепление на камеру через резьбовое отверстие (1/4") и два слота для дополнительных аксессуаров (например, для крепления микрофонов).

Для чего используется

Микшер SR-AX107 является незаменимым инструментом для видеографов и операторов, стремящихся к высокому качеству звука: