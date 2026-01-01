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Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем
Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем

Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем

Saramonic
Артикул: DAN-2670

Накамерный микшер с предусилителем Saramonic SR-AX107. Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Описание

Накамерный микшер Saramonic SR-AX107 с предусилителем

Saramonic SR-AX107 — это профессиональный двухканальный накамерный аудиомикшер с предусилителем, предназначенный для подключения профессиональных микрофонов и радиосистем к зеркальным, системным камерам и видеокамерам. Устройство значительно расширяет аудиовозможности камер, обеспечивая высококачественную запись звука с полным контролем.

Основные характеристики

  • Аудиовходы: 2 балансных XLR (моно), 1 стерео мини-джек 3.5 мм для мониторинга.
  • Аудиовыход: 1 стерео мини-джек 3.5 мм (на камеру).
  • Фантомное питание: 12/48 В (до 14 мА) для конденсаторных микрофонов.
  • Регулировка уровня: Поканальная (независимая для каждого входа).
  • Фильтры низких частот: Отключаемые для каждого канала (для ослабления шумов).
  • Дисплей: Монохромный ЖК-экран для контроля уровня входного сигнала.
  • Питание: Батарея 9 В типа «Крона».
  • Корпус: Алюминий.
  • Размеры: 152 × 95 × 44 мм.
  • Вес: 510 г.

Ключевые особенности

  • Качественные предусилители: Обеспечивают низкий уровень шума (соотношение сигнал/шум 85 дБ) и чистый звук.
  • Фантомное питание: Поддерживает работу конденсаторных микрофонов с питанием 12В или 48В.
  • Гибкое подключение: Два XLR-входа для микрофонов и радиосистем, выход на камеру через мини-джек 3.5 мм.
  • Контроль и мониторинг: Выход на наушники для контроля записи и ЖК-дисплей с индикаторами уровней.
  • Фильтры низких частот: Помогают уменьшить фоновый шум (например, от ветра или гудения).
  • Алюминиевый корпус: Обеспечивает прочность и защиту от помех.
  • Универсальность установки: Крепление на камеру через резьбовое отверстие (1/4") и два слота для дополнительных аксессуаров (например, для крепления микрофонов).

Для чего используется

Микшер SR-AX107 является незаменимым инструментом для видеографов и операторов, стремящихся к высокому качеству звука:

  • Подключение профессиональных микрофонов: Работа с конденсаторными, динамическими, петличными и ручными микрофонами.
  • Использование радиосистем: Подключение беспроводных микрофонных систем к камере.
  • Студийная и выездная съемка: Обеспечение качественного звука для интервью, репортажей и фильмов.
  • Управление звуком: Независимая регулировка уровня для каждого источника и фильтрация шумов.

Комплектация

  • Микшер Saramonic SR-AX107 — 1 шт.

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