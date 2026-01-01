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Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки

Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2930

Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 16.

Комплект оборудования для видеосъемки включающий в себя две штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.

Описание

Комплект предназначен для быстрой организации видеосъемки или трансляции с помощью камеры смартфона.

Бестеневой кольцевой осветитель установлен на телескопическую штангу через наклонно-поворотный кронштейн и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости и цветовой температуры. Высота центральной штанги для осветителя регулируется от 39 до 52 см и фиксируется цанговым зажимом. Для фиксации кабеля питания на стойке предусмотрены две пластиковых клипсы.

Характеристики осветителя:

  • внешний диаметр осветителя - 165 мм
  • внутренний диаметр кольца - 110 мм
  • количество светодиодов - 72 шт

Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 до 87 мм. Смартфон надежно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера.

Для записи или трансляции звука, можно установить микрофон в комплектный адаптер на горизонтальной штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8". Длина штанги 36 см. Горизонтальная штанга фиксируется винтовым прижимом в муфте и может регулироваться в горизонтальной плоскости. Расположение муфты на центральной стойке регулируется.

Центральная штанга с установленным осветителем, адаптером для смартфона и горизонтальной штангой с адаптером для микрофона крепятся на массивном круглом основании. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала.

Вес комплекта - 1,41 кг.

Комплектация

  • Основание - 1 шт.
  • Штанга с осветителем телескопическая - 1 шт.
  • Штанга для микрофона - 1 шт.
  • Адаптер для микрофона - 1 шт.
  • Наклонно-поворотный кронштейн для осветителя -1 шт.
  • Клипса для адаптера смартфона -1 шт.
  • Адаптер для смартфона - 1 шт.
  • Клипсы для кабеля - 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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