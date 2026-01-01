Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки

Комплект предназначен для быстрой организации видеосъемки или трансляции с помощью камеры смартфона.
Бестеневой кольцевой осветитель установлен на телескопическую штангу через наклонно-поворотный кронштейн и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости и цветовой температуры. Высота центральной штанги для осветителя регулируется от 39 до 52 см и фиксируется цанговым зажимом. Для фиксации кабеля питания на стойке предусмотрены две пластиковых клипсы.
Характеристики осветителя:
- внешний диаметр осветителя - 165 мм
- внутренний диаметр кольца - 110 мм
- количество светодиодов - 72 шт
Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 до 87 мм. Смартфон надежно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера.
Для записи или трансляции звука, можно установить микрофон в комплектный адаптер на горизонтальной штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8". Длина штанги 36 см. Горизонтальная штанга фиксируется винтовым прижимом в муфте и может регулироваться в горизонтальной плоскости. Расположение муфты на центральной стойке регулируется.
Центральная штанга с установленным осветителем, адаптером для смартфона и горизонтальной штангой с адаптером для микрофона крепятся на массивном круглом основании. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала.
Вес комплекта - 1,41 кг.