Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки

Описание

Комплект предназначен для быстрой организации видеосъемки или трансляции с помощью камеры смартфона.

Бестеневой кольцевой осветитель установлен на телескопическую штангу через наклонно-поворотный кронштейн и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости и цветовой температуры. Высота центральной штанги для осветителя регулируется от 39 до 52 см и фиксируется цанговым зажимом. Для фиксации кабеля питания на стойке предусмотрены две пластиковых клипсы.

Характеристики осветителя:

внешний диаметр осветителя - 165 мм

внутренний диаметр кольца - 110 мм

количество светодиодов - 72 шт

Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 до 87 мм. Смартфон надежно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера.

Для записи или трансляции звука, можно установить микрофон в комплектный адаптер на горизонтальной штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8". Длина штанги 36 см. Горизонтальная штанга фиксируется винтовым прижимом в муфте и может регулироваться в горизонтальной плоскости. Расположение муфты на центральной стойке регулируется.

Центральная штанга с установленным осветителем, адаптером для смартфона и горизонтальной штангой с адаптером для микрофона крепятся на массивном круглом основании. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала.

Вес комплекта - 1,41 кг.