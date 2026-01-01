Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT комплект студийного оборудования

Комплект предназначен для организации в профессионального освещения в студии или на выездной фотосессии. Комплект позволит создать виртуальную студию с использованием технологии «хромакей» на небольшой площади даже в домашних условиях.
Студийный осветитель со светодиодной лампой ML-45LED мощностью 45 Вт производит световой поток с цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90.
Прямоугольный несъемный софтбокс размером 45х65 см и глубиной 30 см прикреплен к корпусу осветителя. Софтбокс быстрораскладной и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса выполнен из специальной синтетической ткани с серебристой отражающей поверхностью. Он укомплектован внешним тканевым рассеивателем, который надевается на передний край тента и закрепляется на липучку.
Осветители и софтбоксы упаковываются в комплектные чехлы.
Осветители с модификаторами устанавливается на стойке, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8 дюйма. Положение осветителя можно регулировать, изменяя высоту стойки от 80 см до 190 см. Стойка трехсекционная и имеет три телескопические секции диаметром 16/19/22 мм. Угол наклона осветителя плавно регулируется с помощью трещотки от -90 до +90 градусов (ограничивается только размерами софтбокса).
В комплект входят три цветных фотофона: белый, черный и зеленый, который может использоваться для съемки по технологии хромакей. Размер фонов - 1,6х3 метра. Они изготовлены из нетканого материала - флизелина, устойчивы к износу и загрязнению.
Фоны закрепляются на составную перекладину при помощи трех клипс. Длина перекладины, состоящей из четырех секций, соединенных между собой подпружиненными фиксаторами, от 1,4 до 2 метра.
Комплект быстро разбирается и собирается, укладывается в сумку и имеет вес - 6,7 кг, что делает его удобным в использовании не только в студии, но и на выездных съемках.
Характеристики:
- мощность (одного осветителя) - 45 Вт
- световой поток - 1100 лм
- цветовая температура - 5500 К
- индекс цветопередачи CRI - ≥90
- питание от сети - 220 В 50 Гц
- отверстие для установки на шпигот - 5/8”
- размер - 45х65х30 см
- материал спиц софтбокса - металл
- диффузор - тканевый рассеиватель
- вес - 0,72 кг
- высота стойки - 80-190 см
- количество секций стойки - 3
- диаметр секций стойки - 16/19/22 мм
- материал секций стойки - алюминиевый сплав
- тип зажимов стойки - винтовые
- крепежный адаптер - шпигот 5/8"
- размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
- вес стойки - 0,64 кг
- длина перекладины - 135-203 см
- количество секций перекладины - 3
- диаметр секций перекладины - 22 мм
- материал секций перекладины - алюминиевый сплав
- тип зажимов - подпружиненные фиксаторы
- вес перекладины - 0,31 кг
- размер фонов - 1,6х3 м
- вес фона - 0,38 кг
- размер сумки - 80х33х22 см
- вес комплекта в сумке - 6,7 кг