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Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5376

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT.

Комплект включает в себя два осветителя LH-E27х1 со светодиодными лампами 45 Вт и несъемными софтбоксами размером 45х65 см, четыре стойки L-4150 с рабочей высотой от 80 до 190 cм, перекладину LSB-4150, комплект цветных фонов (черный, белый, зеленый) и три клипсы CL-4150. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке LSB-4150.

Описание

Комплект предназначен для организации в профессионального освещения в студии или на выездной фотосессии. Комплект позволит создать виртуальную студию с использованием технологии «хромакей» на небольшой площади даже в домашних условиях.

Студийный осветитель со светодиодной лампой ML-45LED мощностью 45 Вт производит световой поток с цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>90.

Прямоугольный несъемный софтбокс размером 45х65 см и глубиной 30 см прикреплен к корпусу осветителя. Софтбокс быстрораскладной и раскрывается по принципу зонта. Купол софтбокса выполнен из специальной синтетической ткани с серебристой отражающей поверхностью. Он укомплектован внешним тканевым рассеивателем, который надевается на передний край тента и закрепляется на липучку.

Осветители и софтбоксы упаковываются в комплектные чехлы.

Осветители с модификаторами устанавливается на стойке, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8 дюйма. Положение осветителя можно регулировать, изменяя высоту стойки от 80 см до 190 см. Стойка трехсекционная и имеет три телескопические секции диаметром 16/19/22 мм. Угол наклона осветителя плавно регулируется с помощью трещотки от -90 до +90 градусов (ограничивается только размерами софтбокса).

В комплект входят три цветных фотофона: белый, черный и зеленый, который может использоваться для съемки по технологии хромакей. Размер фонов - 1,6х3 метра. Они изготовлены из нетканого материала - флизелина, устойчивы к износу и загрязнению.

Фоны закрепляются на составную перекладину при помощи трех клипс. Длина перекладины, состоящей из четырех секций, соединенных между собой подпружиненными фиксаторами, от 1,4 до 2 метра.


Комплект быстро разбирается и собирается, укладывается в сумку и имеет вес - 6,7 кг, что делает его удобным в использовании не только в студии, но и на выездных съемках.

Характеристики:

  • мощность (одного осветителя) - 45 Вт
  • световой поток - 1100 лм
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи CRI - ≥90
  • питание от сети - 220 В 50 Гц
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8”
  • размер - 45х65х30 см
  • материал спиц софтбокса - металл
  • диффузор - тканевый рассеиватель
  • вес - 0,72 кг
  • высота стойки - 80-190 см
  • количество секций стойки - 3
  • диаметр секций стойки - 16/19/22 мм
  • материал секций стойки - алюминиевый сплав
  • тип зажимов стойки - винтовые
  • крепежный адаптер - шпигот 5/8"
  • размер стойки в сложенном виде - 69х6,5х6,5 см
  • вес стойки - 0,64 кг
  • длина перекладины - 135-203 см
  • количество секций перекладины - 3
  • диаметр секций перекладины - 22 мм
  • материал секций перекладины - алюминиевый сплав
  • тип зажимов - подпружиненные фиксаторы
  • вес перекладины - 0,31 кг
  • размер фонов - 1,6х3 м
  • вес фона - 0,38 кг
  • размер сумки - 80х33х22 см
  • вес комплекта в сумке - 6,7 кг

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