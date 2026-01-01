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Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма

Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: DAN-2338

Адаптер для микрофона Fotokvant FLH-61, с 3/8 на 5/8 дюйма. Адаптер используется с микрофонными стендами или клипсами. Изготовлен из металла, вес - 3 г.

Описание

Fotokvant FLH-61 – адаптер для микрофона 3/8" на 5/8"

Fotokvant FLH-61 (артикул DAN-6710) – это компактный адаптер-переходник, предназначенный для соединения микрофонов с резьбой 5/8" с креплениями и стойками, имеющими резьбу 3/8". Переходник позволяет легко и надёжно установить микрофон на стандартную микрофонную стойку или штатив с резьбой 3/8 дюйма. Изготовленный из латуни, адаптер обеспечивает прочность, долговечность и устойчивость к коррозии. Компактный размер и лёгкий вес делают его незаменимым аксессуаром для аудиоспециалистов, музыкантов, подкастеров и видеографов.

Назначение и применение

  • Установка микрофона на стойку: для крепления микрофонов с резьбой 5/8" на стойки с резьбой 3/8".
  • Совместимость оборудования: для соединения микрофонов с различными типами креплений.
  • Студийная работа: для использования в звукозаписывающих студиях и на выезде.
  • Замена утерянных переходников: для восстановления работоспособности микрофонных стоек.

Ключевые особенности

  • Переход с 3/8" на 5/8": универсальное соединение для микрофонов и стоек.
  • Материал – латунь: прочный, устойчивый к коррозии.
  • Компактный размер: легко хранить и транспортировать.
  • Надёжная фиксация: плотное соединение без люфтов.
  • Универсальность: подходит для различных микрофонов и креплений.

Технические характеристики

  • Тип: адаптер-переходник для микрофона
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: FLH-61
  • Резьба (входная): 3/8" (мама)
  • Резьба (выходная): 5/8" (папа)
  • Материал: латунь
  • Применение: микрофоны, стойки, штативы

Как использовать адаптер

  1. Установка: вкрутите адаптер в резьбовое гнездо микрофона (5/8").
  2. Крепление на стойку: закрепите микрофон с адаптером на стойке с резьбой 3/8".
  3. Фиксация: убедитесь, что соединение плотное и надёжное.
  4. Использование: используйте микрофон для записи звука.

Преимущества использования

  • Универсальность: совместимость с различными микрофонами и стойками.
  • Надёжность: латунный материал обеспечивает долговечность.
  • Простота: лёгкая установка и снятие.
  • Экономичность: доступная замена утерянных переходников.

Сравнение с другими адаптерами

  • FLH-61 (3/8" → 5/8"): для установки микрофона на стойку.
  • FLH-14 (5/8" → 1/4"): для установки микрофона на фотоштатив.
  • FLH-50 (3/8" → 1/4"): для перехода на стандартную фото-резьбу.

Совместимость с оборудованием

  • Микрофоны: большинство моделей с резьбой 5/8".
  • Стойки: микрофонные стойки и штативы с резьбой 3/8".

Комплектация

  • Адаптер Fotokvant FLH-61 – 1 шт.

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