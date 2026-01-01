Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма

Fotokvant FLH-61 – адаптер для микрофона 3/8" на 5/8"
Fotokvant FLH-61 (артикул DAN-6710) – это компактный адаптер-переходник, предназначенный для соединения микрофонов с резьбой 5/8" с креплениями и стойками, имеющими резьбу 3/8". Переходник позволяет легко и надёжно установить микрофон на стандартную микрофонную стойку или штатив с резьбой 3/8 дюйма. Изготовленный из латуни, адаптер обеспечивает прочность, долговечность и устойчивость к коррозии. Компактный размер и лёгкий вес делают его незаменимым аксессуаром для аудиоспециалистов, музыкантов, подкастеров и видеографов.
Назначение и применение
- Установка микрофона на стойку: для крепления микрофонов с резьбой 5/8" на стойки с резьбой 3/8".
- Совместимость оборудования: для соединения микрофонов с различными типами креплений.
- Студийная работа: для использования в звукозаписывающих студиях и на выезде.
- Замена утерянных переходников: для восстановления работоспособности микрофонных стоек.
Ключевые особенности
- Переход с 3/8" на 5/8": универсальное соединение для микрофонов и стоек.
- Материал – латунь: прочный, устойчивый к коррозии.
- Компактный размер: легко хранить и транспортировать.
- Надёжная фиксация: плотное соединение без люфтов.
- Универсальность: подходит для различных микрофонов и креплений.
Технические характеристики
- Тип: адаптер-переходник для микрофона
- Бренд: Fotokvant
- Модель: FLH-61
- Резьба (входная): 3/8" (мама)
- Резьба (выходная): 5/8" (папа)
- Материал: латунь
- Применение: микрофоны, стойки, штативы
Как использовать адаптер
- Установка: вкрутите адаптер в резьбовое гнездо микрофона (5/8").
- Крепление на стойку: закрепите микрофон с адаптером на стойке с резьбой 3/8".
- Фиксация: убедитесь, что соединение плотное и надёжное.
- Использование: используйте микрофон для записи звука.
Преимущества использования
- Универсальность: совместимость с различными микрофонами и стойками.
- Надёжность: латунный материал обеспечивает долговечность.
- Простота: лёгкая установка и снятие.
- Экономичность: доступная замена утерянных переходников.
Сравнение с другими адаптерами
- FLH-61 (3/8" → 5/8"): для установки микрофона на стойку.
- FLH-14 (5/8" → 1/4"): для установки микрофона на фотоштатив.
- FLH-50 (3/8" → 1/4"): для перехода на стандартную фото-резьбу.
Совместимость с оборудованием
- Микрофоны: большинство моделей с резьбой 5/8".
- Стойки: микрофонные стойки и штативы с резьбой 3/8".