Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма

Описание

Fotokvant FLH-61 – адаптер для микрофона 3/8" на 5/8"

Fotokvant FLH-61 (артикул DAN-6710) – это компактный адаптер-переходник, предназначенный для соединения микрофонов с резьбой 5/8" с креплениями и стойками, имеющими резьбу 3/8". Переходник позволяет легко и надёжно установить микрофон на стандартную микрофонную стойку или штатив с резьбой 3/8 дюйма. Изготовленный из латуни, адаптер обеспечивает прочность, долговечность и устойчивость к коррозии. Компактный размер и лёгкий вес делают его незаменимым аксессуаром для аудиоспециалистов, музыкантов, подкастеров и видеографов.

Назначение и применение

Установка микрофона на стойку: для крепления микрофонов с резьбой 5/8" на стойки с резьбой 3/8".

для крепления микрофонов с резьбой 5/8" на стойки с резьбой 3/8". Совместимость оборудования: для соединения микрофонов с различными типами креплений.

для соединения микрофонов с различными типами креплений. Студийная работа: для использования в звукозаписывающих студиях и на выезде.

для использования в звукозаписывающих студиях и на выезде. Замена утерянных переходников: для восстановления работоспособности микрофонных стоек.

Ключевые особенности

Переход с 3/8" на 5/8": универсальное соединение для микрофонов и стоек.

универсальное соединение для микрофонов и стоек. Материал – латунь: прочный, устойчивый к коррозии.

прочный, устойчивый к коррозии. Компактный размер: легко хранить и транспортировать.

легко хранить и транспортировать. Надёжная фиксация: плотное соединение без люфтов.

плотное соединение без люфтов. Универсальность: подходит для различных микрофонов и креплений.

Технические характеристики

Тип: адаптер-переходник для микрофона

адаптер-переходник для микрофона Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: FLH-61

FLH-61 Резьба (входная): 3/8" (мама)

3/8" (мама) Резьба (выходная): 5/8" (папа)

5/8" (папа) Материал: латунь

латунь Применение: микрофоны, стойки, штативы

Как использовать адаптер

Установка: вкрутите адаптер в резьбовое гнездо микрофона (5/8"). Крепление на стойку: закрепите микрофон с адаптером на стойке с резьбой 3/8". Фиксация: убедитесь, что соединение плотное и надёжное. Использование: используйте микрофон для записи звука.

Преимущества использования

Универсальность: совместимость с различными микрофонами и стойками.

совместимость с различными микрофонами и стойками. Надёжность: латунный материал обеспечивает долговечность.

латунный материал обеспечивает долговечность. Простота: лёгкая установка и снятие.

лёгкая установка и снятие. Экономичность: доступная замена утерянных переходников.

Сравнение с другими адаптерами

FLH-61 (3/8" → 5/8"): для установки микрофона на стойку.

для установки микрофона на стойку. FLH-14 (5/8" → 1/4"): для установки микрофона на фотоштатив.

для установки микрофона на фотоштатив. FLH-50 (3/8" → 1/4"): для перехода на стандартную фото-резьбу.

Совместимость с оборудованием