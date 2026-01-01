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Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный
Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный
Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный
Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный
Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный

Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный

Fotokvant
Артикул: DAN-9927

Куб Fotokvant MAC-22-Red  держатель для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x60 мм. Цвет - красный. 

Описание

Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный

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