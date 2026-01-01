Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Куб Fotokvant MAC-22-Red держатель для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x60 мм. Цвет - красный.
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Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Держатель фона Falcon Eyes CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см от пола. Позволяет легко и надежно закрепить фотофон в любом месте, будь то магазин, офис, квартира и т.п. Данный комплект удобен для различных целей: для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д.
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Система включает в себя один передающий трансмиттер Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра в комплекте. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.
Куб Fotokvant MAC-21-Red для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из плотного резинового кольца, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x45 мм. Цвет - красный.
Benro DL06 тележка Dolly для штатива.
Штативная тележка Benro DL06, совместимая с фото- и видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхности быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложенном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски. Допустимая нагрузка 23 кг. Вес - 2,4 кг.
Fotokvant двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х50м.