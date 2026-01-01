Fotokvant MAC-22-Red большой куб для микрофона красный

Арт. DAN-9568

до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Держатель фона Falcon Eyes CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см от пола. Позволяет легко и надежно закрепить фотофон в любом месте, будь то магазин, офис, квартира и т.п. Данный комплект удобен для различных целей: для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д.