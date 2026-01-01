images
images
images
Saramonic Vmic Recorder микрофон-пушка направленный накамерный с рекордером
Saramonic Vmic Recorder микрофон-пушка направленный накамерный с рекордером
Saramonic Vmic Recorder микрофон-пушка направленный накамерный с рекордером

Saramonic Vmic Recorder микрофон-пушка направленный накамерный с рекордером

Saramonic
Артикул: DAN-2647

 Направленный накамерный микрофон-пушка с рекордером Saramonic Vmic Recorder.

Кондесаторный микрофон вещательного качества, который специально сконструирован для работы DSLR камерами и камкордерами.

Описание

Встроенная система записи Flash позволяет записывать звук в формате wav 16 бит/48 кГц на microSDHC карту, объемом до 32 Гб.

Начало записи нажатием одной кнопки и легкочитаемое меню дисплея сделают вашу работу максимально простой и удобной. Vmic Recorder подключается к аудиовходу через 3,5 мм гнездо камеры, паралельно возможно прослушивание входящего звука через наушники. Микрофон имеет антивибрационный подвес для устранения механических шумов и вибраций во время записи.

Характеристики:

  • преобразователь - конденсатор
  • полярная картина - суперкардиоида
  • диапазон частот - от 50 Гц до 20 кГц
  • сигнал/шум - 22 дБ
  • сопротивление - 47 Ом
  • чувствительность - -40 дБ при 1 кГц
  • выходной разъем - 3,5 мм TRS
  • разъем для наушников - 3,5 мм
  • тип аккумулятора - АА (2 шт.)
  • размер - 255х66 мм
  • вес - 207 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh
Арт. DAN-3331
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh
Наличие
в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 - емкость 4400 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти. Вес - 180 г.

1 970 ₽
В корзину
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
Подарок
при заказе
Арт. NVF-9873
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon. Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.

15 900 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов
Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов
Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов
Арт. DAN-1437
Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon LED-308C remote - накамерный осветитель на 308 диодов, оснащен пультом ДУ. LED-осветитель предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Модель имеет 308 ярких диодов. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.


6 740 ₽
В корзину
Reddevil RDL 4x1200 S KIT комплект света для фото- и видеосъемки
Арт. NVF-2257
Reddevil RDL 4x1200 S KIT комплект света для фото- и видеосъемки
Под заказ от 3 до 10 дней

Reddevil RDL 4x1200 S KIT – комплект постоянного света на базе двух мощных студийных четырехламповых люминесцентных осветителей с большой площадью светящейся поверхности и интегрированным электронным балластом Reddevil RDL 4x1200 S. Предназначен для съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде. С помощью осветителей можно получить равномерный свет для заливки фона. Осветители могут быть установлены для рисующего света. Для хранения и транспортировки комплект упакован в чехол из плотной прорезиненной ткани Reddevil RDL 1200.

122 030 ₽
Заказать
SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA) карта памяти
SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA) карта памяти
Арт. DAN-2820
SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA) карта памяти
Наличие
в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).

6 260 ₽
В корзину

Видео

Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.