Saramonic Vmic Recorder микрофон-пушка направленный накамерный с рекордером

Встроенная система записи Flash позволяет записывать звук в формате wav 16 бит/48 кГц на microSDHC карту, объемом до 32 Гб.
Начало записи нажатием одной кнопки и легкочитаемое меню дисплея сделают вашу работу максимально простой и удобной. Vmic Recorder подключается к аудиовходу через 3,5 мм гнездо камеры, паралельно возможно прослушивание входящего звука через наушники. Микрофон имеет антивибрационный подвес для устранения механических шумов и вибраций во время записи.
Характеристики:
- преобразователь - конденсатор
- полярная картина - суперкардиоида
- диапазон частот - от 50 Гц до 20 кГц
- сигнал/шум - 22 дБ
- сопротивление - 47 Ом
- чувствительность - -40 дБ при 1 кГц
- выходной разъем - 3,5 мм TRS
- разъем для наушников - 3,5 мм
- тип аккумулятора - АА (2 шт.)
- размер - 255х66 мм
- вес - 207 г