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Falcon Eyes FEmic Lav E1 петличный микрофон
Falcon Eyes FEmic Lav E1 петличный микрофон
Falcon Eyes FEmic Lav E1 петличный микрофон
Falcon Eyes FEmic Lav E1 петличный микрофон

Falcon Eyes FEmic Lav E1 петличный микрофон

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7928

Всенаправленный  петличный микрофон, частотный диапазон 50-18000 Гц, штекер TRS 3.5мм,сигнал/шум ≥58 дБ, длина кабеля 1.5 м,  переходник TRS / TTRS, поролоновая ветрозащита,съемная клипса.

Описание

Всенаправленный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-18000 Гц, соотношением сигнал/шум ≥58 дБ, обеспечивает улучшенное качество записи звука. Микрофон совместим c камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3,5 мм и TTRS 3,5 мм.

Частотная характеристика оптимизирована для использования во время видеозаписи репортажей , где необходима высокая разборчивость речи. Микрофон-петличка обеспечит четкую синхронную запись звука во время съемок интервью, прямых эфиров, мастер-классов и т.д.

Всенаправленный капсюль улавливает звуки со всех сторон.

Микрофон выполнен в легком и прочном алюминиевом корпусе защищен от электрических помех и механических воздействий. Вес микрофона вместе с кабелем 15 грамм.

Ветрозащитная поролоновая насадка уменьшает посторонние шумы на капсюле микрофона, не искажая при этом записываемый звук.

Съемная металлическая клипса позволяет незаметно крепить микрофон к одежде. Благодаря длинному кабелю 1.5 метра, пользователь может удаляться от камеры. 

В комплект входит чехол для хранения. 

Характеристики:

Диаметр - 8 мм

Соотношение сигнал/шум - 58 дБ

Чувствительность - -30 дБ

Частотный диапазон - 50 Гц - 18 кГц

Выходной импеданс - 1000 Ом

Диаграмма направленности - Круговая, всенаправленная

Штекер - mini-Jack TRS 3,5мм, переходник TRS / TTRS

Тип капсюля - конденсаторный элекретный

Материал корпуса - алюминиевый сплав

Цвет - Черный

Вес - 15 г

Размер упаковки - 130х90х35 мм

Вес с упаковкой - 55 г

Комплектация

  • Микрофон петличный Falcon Eyes FEmic Lav E1 - 1 шт.
  • Ветрозащита поролоновая - 1 шт.
  • Переходник TRS / TTRS - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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