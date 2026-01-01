Falcon Eyes FEmic Lav E1 петличный микрофон

Описание

Всенаправленный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-18000 Гц, соотношением сигнал/шум ≥58 дБ, обеспечивает улучшенное качество записи звука. Микрофон совместим c камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3,5 мм и TTRS 3,5 мм.

Частотная характеристика оптимизирована для использования во время видеозаписи репортажей , где необходима высокая разборчивость речи. Микрофон-петличка обеспечит четкую синхронную запись звука во время съемок интервью, прямых эфиров, мастер-классов и т.д.

Всенаправленный капсюль улавливает звуки со всех сторон.

Микрофон выполнен в легком и прочном алюминиевом корпусе защищен от электрических помех и механических воздействий. Вес микрофона вместе с кабелем 15 грамм.

Ветрозащитная поролоновая насадка уменьшает посторонние шумы на капсюле микрофона, не искажая при этом записываемый звук.

Съемная металлическая клипса позволяет незаметно крепить микрофон к одежде. Благодаря длинному кабелю 1.5 метра, пользователь может удаляться от камеры.

В комплект входит чехол для хранения.

Характеристики:

Диаметр - 8 мм

Соотношение сигнал/шум - 58 дБ

Чувствительность - -30 дБ

Частотный диапазон - 50 Гц - 18 кГц

Выходной импеданс - 1000 Ом

Диаграмма направленности - Круговая, всенаправленная

Штекер - mini-Jack TRS 3,5мм, переходник TRS / TTRS

Тип капсюля - конденсаторный элекретный

Материал корпуса - алюминиевый сплав

Цвет - Черный

Вес - 15 г

Размер упаковки - 130х90х35 мм

Вес с упаковкой - 55 г