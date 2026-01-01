Falcon Eyes FEmic Lav E1 петличный микрофон

Всенаправленный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-18000 Гц, соотношением сигнал/шум ≥58 дБ, обеспечивает улучшенное качество записи звука. Микрофон совместим c камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3,5 мм и TTRS 3,5 мм.
Частотная характеристика оптимизирована для использования во время видеозаписи репортажей , где необходима высокая разборчивость речи. Микрофон-петличка обеспечит четкую синхронную запись звука во время съемок интервью, прямых эфиров, мастер-классов и т.д.
Всенаправленный капсюль улавливает звуки со всех сторон.
Микрофон выполнен в легком и прочном алюминиевом корпусе защищен от электрических помех и механических воздействий. Вес микрофона вместе с кабелем 15 грамм.
Ветрозащитная поролоновая насадка уменьшает посторонние шумы на капсюле микрофона, не искажая при этом записываемый звук.
Съемная металлическая клипса позволяет незаметно крепить микрофон к одежде. Благодаря длинному кабелю 1.5 метра, пользователь может удаляться от камеры.
В комплект входит чехол для хранения.
Характеристики:
Диаметр - 8 мм
Соотношение сигнал/шум - 58 дБ
Чувствительность - -30 дБ
Частотный диапазон - 50 Гц - 18 кГц
Выходной импеданс - 1000 Ом
Диаграмма направленности - Круговая, всенаправленная
Штекер - mini-Jack TRS 3,5мм, переходник TRS / TTRS
Тип капсюля - конденсаторный элекретный
Материал корпуса - алюминиевый сплав
Цвет - Черный
Вес - 15 г
Размер упаковки - 130х90х35 мм
Вес с упаковкой - 55 г