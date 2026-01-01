Falcon Eyes FEmic Lav M1 петличный микрофон

Описание

Всенаправленный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-16000 Гц, батарейным блоком, соотношением сигнал/шум;58 дБ, обеспечивает улучшенное качество записи звука. Микрофон совместим c камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами с разъемом TТRS 3,5 мм и TS 6,3 мм (при помощи переходника)

Широкий частотный диапазон микрофона 20 Гц,16 000 Гц и высокая чувствительность -38 дБ подойдут для съемок с синхронной записью, интервью репортажей, прямых эфиров.

Кабель микрофона 6 метра позволит снимать общие планы или расположить рекордер за кадром, не теряя в качестве звука.

Микрофон совместим практически с любым записывающим устройством с разъемом mini jack 3.5 мм - фотокамерой, смартфоном, видеокамерой, рекордером, планшетом. Переходник с mini jack 3.5 мм на jack 6.3 мм позволит подключить микрофон к еще большему количеству устройств.

Надежный и прочный микрофон в алюминиевом корпусе имеет защиту от электромагнитных помех и механических воздействий. Вес компактного микрофона вместе с кабелем 60 грамм.

Микрофон, подключенный к камере, питается от прилагаемой батареи LR44. Во время записи на смартфон, питание от батареи не требуется. Для переключения типа питания служит кнопка переключения режимов camera/smartphone.

Съемная металлическая клипса позволяет незаметно крепить микрофон к одежде. Благодаря длинному кабелю (6 метров), пользователь может удаляться от камеры.

Ветрозащитная поролоновая насадка уменьшает посторонние шумы на капсюле микрофона, записываемый звук не искажается.

В комплект входит чехол для хранения и транспортировки микрофона.

Диаметр - 8 мм/p>

Соотношение сигнал/шум - 58 дБ

Чувствительность -38 дБ

Частотный диапазон - 20 Гц - 16 кГц

Выходной импеданс - 1000 Ом

Диаграмма направленности - Круговая, всенаправленная

Штекер - mini-Jack TTRS 3,5 мм, переходник TTRS 3.5мм / TS 6.3 мм

Тип капсюля - конденсаторный элекретный

Материал корпуса - алюминиевый сплав

Питание - батарея типа LR44 1,5 В

Длина кабеля - 6 метров

Цвет - Черный

Вес - 60 г

Размер упаковки - 130х90х35 мм

Вес с упаковкой - 105 г