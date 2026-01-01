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Falcon Eyes FEmic Lav M1 петличный микрофон
Falcon Eyes FEmic Lav M1 петличный микрофон
Falcon Eyes FEmic Lav M1 петличный микрофон
Falcon Eyes FEmic Lav M1 петличный микрофон

Falcon Eyes FEmic Lav M1 петличный микрофон

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7929

Всенаправленный петличный микрофон, частотный диапазон 20-16000 Гц, сигнал/шум ge;58 дБ, переходник TTRS 3.5мм / 6.3мм, штекер TTRS 3.5 мм, длина кабеля 6 м, поролоновая ветрозащита, съемная клипса.

Описание

Всенаправленный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-16000 Гц, батарейным блоком, соотношением сигнал/шум;58 дБ, обеспечивает улучшенное качество записи звука. Микрофон совместим c камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами с разъемом TТRS 3,5 мм и TS 6,3 мм (при помощи переходника)

Широкий частотный диапазон микрофона 20 Гц,16 000 Гц и высокая чувствительность -38 дБ подойдут для съемок с синхронной записью, интервью репортажей, прямых эфиров.

Кабель микрофона 6 метра позволит снимать общие планы или расположить рекордер за кадром, не теряя в качестве звука.

Микрофон совместим практически с любым записывающим устройством с разъемом mini jack 3.5 мм - фотокамерой, смартфоном, видеокамерой, рекордером, планшетом. Переходник с mini jack 3.5 мм на jack 6.3 мм позволит подключить микрофон к еще большему количеству устройств.

Надежный и прочный микрофон в алюминиевом корпусе имеет защиту от электромагнитных помех и механических воздействий. Вес компактного микрофона вместе с кабелем 60 грамм.

Микрофон, подключенный к камере, питается от прилагаемой батареи LR44. Во время записи на смартфон, питание от батареи не требуется. Для переключения типа питания служит кнопка переключения режимов camera/smartphone.

Съемная металлическая клипса позволяет незаметно крепить микрофон к одежде. Благодаря длинному кабелю (6 метров), пользователь может удаляться от камеры.

Ветрозащитная поролоновая насадка уменьшает посторонние шумы на капсюле микрофона, записываемый звук не искажается.

В комплект входит чехол для хранения и транспортировки микрофона.

Диаметр - 8 мм/p>

Соотношение сигнал/шум - 58 дБ

Чувствительность -38 дБ

Частотный диапазон - 20 Гц - 16 кГц

Выходной импеданс - 1000 Ом

Диаграмма направленности - Круговая, всенаправленная

Штекер - mini-Jack TTRS 3,5 мм, переходник TTRS 3.5мм / TS 6.3 мм

Тип капсюля - конденсаторный элекретный

Материал корпуса - алюминиевый сплав

Питание - батарея типа LR44 1,5 В

Длина кабеля - 6 метров

Цвет - Черный

Вес - 60 г

Размер упаковки - 130х90х35 мм

Вес с упаковкой - 105 г

Комплектация

  • Микрофон петличный Falcon Eyes FEmic Lav M1 - 1 шт.
  • Ветрозащита поролоновая - 1 шт.
  • Переходник TTRS 3.5мм / 6.3мм - 1 шт.
  • Клипса металлическая - 1 шт.
  • Батарея LR44 - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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